إطلالة غير تقليدية.. فرح الزاهد تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة فرح الزاهد، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

إطلالة فرح الزاهد

وظهرت فرح الزاهد، مرتدينه شورت جينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه توب بسيط باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت فرح الزاهد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد فرح الزاهد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي لتظهر بشكل بسيط وناعم يتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة فرح الزاهد