الدعم السريع ينفذ هجوما بالمسيرات غربي أم درمان

أفاد مصدر عسكري بالجيش السوداني بتصدي الدفاعات الجوية لهجوم بمسيرات شنه الدعم السريع غربي أم درمان.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه الأمم المتحدة تحذيراً من استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل الذي يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان، في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) أن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة.

وأشار نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق"، إلى أنه رغم الظروف الصعبة، فإن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدة للسكان في الأبيض، حيث تم توفير مليوني لتر من مياه الشرب لنحو 133 ألف شخص، في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة.

بدورها، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن القتال في ولاية غرب دارفور أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية.

وتشير التقارير إلى أن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى تشاد بحثاً عن الأمان.

وجدد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية دعوته لجميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومن دون عوائق وبصورة مستدامة إلى جميع المحتاجين.

في الوقت نفسه، لا يزال نقص التمويل يحد من حجم المساعدات التي يمكن تقديمها للسكان المتضررين، ففي ولاية وسط دارفور، أدى إغلاق ثلاثة مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين من الحصول بشكل كافٍ على الخدمات الصحية الأساسية.

وتواصل الأمم المتحدة حث الجهات المانحة على توفير تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية في السودان.

وبحسب مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، لم يتم حتى الآن تمويل سوى نحو 41 في المائة من النداء الإنساني للسودان لهذا العام، إذ تم تلقي نحو 1.2 مليار دولار من أصل 2.9 مليار دولار تحتاجها الاستجابة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد.