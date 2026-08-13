«النقل» توضح حقيقة استهداف الحوثيين للسفينة «TIHAMA» وارتباط الشركة المشغلة بها بالإسكندرية

أصدرت وزارة النقل المصرية بيانا إعلاميا حول ما تم نشره عبر عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن استهداف جماعة الحوثيين سفينة تدعى (TIHAMA) أمام سواحل اليمن، وأن عنوان الشركة المشغلة لها يقع بمدينة الإسكندرية بمصر.

وأكدت وزارة النقل المصرية الحقائق التالية:

١- اسم السفينة (TIHAMA).

٢- دولة العلم تنزانيا.

٣- المالك يمنى الجنسية.

٤- اسم الشركة المشغلة: Blue Sea for Managemet Marine.

وتدار عن طريق فرعها فى دولة الإمارات العربية المتحدة بدبي وليست مسجلة فى غرف الملاحة المصرية وغير صادر لها ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحرى واللوجيستيات المصرى.

٥- السفينة عالية لم يسبق لها الدخول إلى الموانئ المصريه من قبل، ولم تكن فى طريقها إلى مصر ولا تحمل أى بضائع تخص مصريين.

٦- تؤكد وزارة النقل حرصها الدائم على متابعة جميع الأحداث المتعلقة بالمياه الإقليمية المصرية وأمن وسلامة البحرين المتوسط والأحمر وأيضا سلامة وأمن الشركات والسفن والبحارة المصريين.

وأهابت وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن وزارة النقل المصرية والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بالجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية، ومنها وزارة النقل المصرية.