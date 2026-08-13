ليلي علوي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية.. شاهد

حرصت الفنانة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في الساحل برفقة أصدقائها.

إطلالة ليلي علوي

تألقت ليلي علوي في الصور بإطلاة صيفية مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأبيض المزين بالنقوشات و الألوان المناسبة مع الأجواء الصيفية.

انتعلت ليلي علوي حذاء أبيض أنيق عالي مع حقيبة يد كبيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلي علوي على شعرها الأشقر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.