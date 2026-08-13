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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ليلي علوي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية.. شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
هاجر هانئ

حرصت الفنانة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في الساحل برفقة أصدقائها.

إطلالة ليلي علوي

تألقت ليلي علوي في الصور بإطلاة صيفية مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأبيض المزين بالنقوشات و الألوان المناسبة مع الأجواء الصيفية.

انتعلت ليلي علوي حذاء أبيض أنيق عالي مع حقيبة يد كبيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلي علوي على شعرها الأشقر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ليلي علوي إطلالة ليلي علوي تفاصيل إطلالة ليلي علوي

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