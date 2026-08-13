مصر تدين استهداف سفينة تجارية يمنية بالبحر الأحمر

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، استهداف السفن بالبحر الأحمر ومن بينها السفينة التجارية اليمنية "تهامة" والتي تحمل علم دولة تنزانيا بعدة صواريخ بتاريخ 11 أغسطس 2026، أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية جنوب ميناء المخا بمضيق باب المندب، وكذلك ناقلة النفط السعودية يوم 25 يوليو 2026، في اعتداء يمثل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة بالبحر الأحمر باعتباره أحد أهم الممرات المائية الدولية.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - رفضها القاطع لكافة الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تهدد أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر والممرات المائية الدولية.

وجددت تأكيدها على الأهمية البالغة لاحترام وضمان وحماية حرية الملاحة الدولية في كافة المضائق والممرات الدولية، وبما يضمن حرية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.