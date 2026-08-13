ضبط 3 عاطلين لقيامهم بسرقة صاحب محل ملابس وإصابته بجرح نافذ في شبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط ثلاثة عاطلين، لقيامهم بالتعدي على صاحب محل ملابس وسرقة متعلقاته المالية والشخصية، أثناء سيره بمنطقة الكابلات بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، ما أسفر عن إصابته بجرح نافذ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بالواقعة، وبإجراء التحريات والفحص، تبين أنه أثناء سير المجني عليه في منطقة شارع الكابلات، فوجئ بثلاثة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، قاموا بالتعدي عليه وسرقته بالإكراه.



وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهمين، وتمكنت قوة أمنية من ضبطهم، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.