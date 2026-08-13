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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة القليوبية: نشر الفرق الطبية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية

الفرق الطبية المتحركة بالمبادرات الرئاسية
الفرق الطبية المتحركة بالمبادرات الرئاسية
إبراهيم الهواري

تواصل مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية نشر الفرق الطبية المتحركة التابعة للمبادرات الرئاسية بعدد من المناطق والمواقع الحيوية بمختلف أنحاء المحافظة، بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية والوصول بها إلى أماكن تجمعاتهم.


وتأتي هذه الجهود تحت رعاية الدكتور إسحاق جميل إسحاق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد صلاح كساب، وكيل المديرية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة هبة أبو راضي، منسق عام المبادرات، في إطار خطة المديرية للتوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية وتعزيز جهود الوقاية والكشف المبكر.
وتنتشر الفرق المتحركة على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بعدد من المواقع التابعة للإدارات الصحية في قليوب، وبنها، والقناطر الخيرية، وطوخ، وشبرا شرق، وشبرا غرب، وشبين القناطر، وقها، والخانكة، وكفر شكر، وفقًا للجدول المعلن من مديرية الصحة.
وتقدم الفرق خدمات المبادرات الرئاسية بصورة ميسرة، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات الطبية دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة، ويسهم في رفع معدلات الاستفادة من برامج الكشف المبكر والوقاية الصحية.
وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية استمرار تكثيف جهودها للوصول بالخدمات الصحية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتعزيز الاستفادة من المبادرات الرئاسية، انطلاقًا من أهمية الوقاية والكشف المبكر في الحفاظ على صحة المواطنين.

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