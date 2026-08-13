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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اتهام يهز قرية بالفيوم.. حبس أب بعد تعديه على ابنته وظهور إيجابية تحليل مخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في واقعة صادمة هزّت أجواء أسرة بقرية هوارة عدلان التابعة لمركز الفيوم، قررت جهات التحقيق حبس أب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهام ابنته، البالغة من العمر 15 عامًا، له بالتعدي عليها أكثر من مرة تحت التهديد والوعيد.


القضية التي بدأت ببلاغ من فتاة قاصر برفقة والدتها، سرعان ما انتقلت إلى مسار أكثر خطورة، بعدما كشفت الفحوص الطبية والتحاليل المعملية عن نتائج دعمت جانبًا من الاتهامات محل التحقيق.


تقرير الطب الشرعي

وبحسب ما ورد في التحقيقات، خضعت الفتاة للفحص الطبي الشرعي بناءً على قرار جهات التحقيق، حيث أثبت التقرير تعرضها لهتك عرض، في إطار الفحوص والإجراءات التي أُجريت لكشف حقيقة الواقعة وملابساتها.


وتواصل جهات التحقيق فحص تفاصيل البلاغ، والاستماع إلى أقوال أطراف الواقعة، للوقوف على حقيقة ما حدث داخل المنزل وتحديد المسؤوليات القانونية.


تحليل المخدرات
ولم تتوقف التحقيقات عند رواية الفتاة، إذ خضع والدها لتحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وجاءت نتيجة التحليل إيجابية، وفقًا لما ورد بمحاضر التحقيق.


وتضيف نتيجة التحليل بُعدًا آخر للواقعة، بينما تظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهم محل تحقيق قضائي حتى انتهاء الإجراءات القانونية والفصل فيها.


بلاغ ومحضر
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت بلاغًا من فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، حضرت برفقة والدتها، اتهمت فيه والدها «ج. ع» بالتعدي عليها جنسيًا أكثر من مرة تحت التهديد.


وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها، وتمكنت من ضبط المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 23379 لسنة 2026 جنح مركز الفيوم.

4 أيام على ذمة التحقيق
وبعد مباشرة التحقيقات وإجراء الفحوص الطبية اللازمة، قررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية، وسماع أقوال أطراف الواقعة، تمهيدًا لكشف كامل ملابساتها.

الفيوم هوارة حبس أب

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