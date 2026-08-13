يوليو الأدمى.. أعلى حصيلة لقتلى المدنيين في أوكرانيا منذ 2022

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن عدد المدنيين الذين سقطوا في أوكرانيا خلال شهر يوليو الماضي سجل أعلى مستوى له منذ الأشهر الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا، بالتزامن مع تصعيد موسكو لضرباتها الصاروخية بعيدة المدى، واشتعال حدة الحرب التي بدأت منذ فبراير 2022.





437 قتيلاً و2610 جرحى بارتفاع 70% عن العام الماضي

وذكرت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، أن "ما لا يقل عن 437 مدنياً قُتلوا وأصيب 2610 آخرون في أوكرانيا خلال يوليو"، موضحة أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 30% مقارنة بالشهر السابق، و70% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.



ويُعد هذا العدد الأعلى للقتلى المدنيين منذ شهر مايو 2022، أي بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب في أواخر فبراير، حيث تدخل الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا عامها الخامس.

وفي المقابل، ترد كييف بشن موجات من الهجمات بطائرات مسيّرة على موسكو، فيما تعلن السلطات الروسية أن بعض هذه الهجمات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.

الأمم المتحدة: الصواريخ والمسيرات وراء التصعيد

وقالت دانييل بيل، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا، في وقت سابق إن هذا التصعيد مدفوع بسببين رئيسيين: "الأول هو استخدام الصواريخ الباليستية بعيدة المدى والطائرات المسيّرة، والثاني هو الطائرات المسيّرة قصيرة المدى والقنابل الانزلاقية في مناطق الخطوط الأمامية".

زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى 5% من صواريخ باتريوت الأمريكية الاعتراضية



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لشبكة CNN إن أوكرانيا تحتاج إلى خمسة في المائة من مخزونات صواريخ باتريوت الأمريكية الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وعشرة في المائة لتدمير جميع الصواريخ الباليستية الروسية.

وأكد أن أوكرانيا لديها "عدد أقل بمرتين ونصف من الصواريخ الاعتراضية مقارنة بما كان لدينا في عام 2025"، بينما كانت روسيا تطلق ضعف عدد الصواريخ الباليستية كل شهر.

وقال زيلينسكي إنه يطلب من الولايات المتحدة بيع أوكرانيا 5 في المائة من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، مضيفا أن أوكرانيا تتلقى حاليًا "1 في المائة" فقط مما تنتجه الولايات المتحدة.