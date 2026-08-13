مصرع 3 عمال إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بالشرقية

لقى 3 عمال مصرعهم إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي، بقرية 4 بحر القبر بمحافظة الشرقية وتعرضهم للاختناق وتم انتشال الجثامين ونقلها إلى المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورد بلاغا بوفاة 3 عمال داخل بيارة صرف صحى بقرية 4 بحر البقر وتم انتشال الجثامين ونقلها إلى المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعهم إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي، بقرية 4 بحر القبر وتعرضهم للاختناق وتم انتشال الجثامين ونقلها إلى المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.