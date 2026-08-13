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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب التمريض: دورات تدريبية لأعضاء الهيئة حول السلامة والصحة المهنية

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض
الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض
الديب أبوعلي

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، عن إعتزام النقابة تنظيم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التمريض وذلك بمقر النقابة العامة للتمريض وفروعها بكافة محافظات الجمهورية، تستهدف تعزيز الوعي بمبادئ السلامة والصحة المهنية، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع حالات الطوارئ والمخاطر المختلفة داخل بيئة العمل.

وقالت الدكتورة كوثر محمود إن البرامج التدريبية ستتضمن شرحًا عن كيفية تطبيق خطط الطوارئ والإخلاء، والتعامل مع المخاطر التي قد يتعرض لها أعضاء هيئة التمريض داخل المنشآت الصحية، بما يعزز قدرتهم على التصرف السليم والسريع في حالات الطوارئ، ويحافظ على سلامتهم وسلامة المرضى.

وأوضحت نقيب عام التمريض أن الدورات ستتناول كذلك المخاطر الكيميائية في بيئة العمل، وتعريف أعضاء هيئة التمريض بأنواع المواد الخطرة وطرق التعامل الآمن معها، بما يسهم في الحد من احتمالات التعرض للحوادث والإصابات المهنية.

مخاطر المواد المسرطنة

وأشارت إلى أن التدريب سيشمل التعريف بالمواد القابلة للاشتعال، والمواد القابلة للانفجار، إلى جانب المواد المؤكسدة، كما تتناول البرامج التدريبية المواد المسببة للتآكل، والمواد النشطة كيميائيًا، فضلًا عن المواد المهيجة التي قد تتسبب في ظهور أعراض قصيرة المدى.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن الدورات ستتضمن التوعية بالمواد المسببة للحساسية، والتي قد يؤدي التعرض المتكرر لها إلى حدوث ردود فعل تحسسية مثل الربو، إلى جانب المواد السامة التي قد تسبب تسممًا حادًا أو مزمنًا عند ابتلاعها أو استنشاقها أو ملامستها للجلد.

كما ستتناول الدورات مخاطر المواد المسرطنة، والتوعية بالمخاطر المرتبطة بالتعرض لها لفترات طويلة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية والتعامل الآمن مع المواد الخطرة داخل بيئة العمل.

وأكدت نقيب عام التمريض أن البرامج التدريبية ستتناول أيضًا أنواع الحرائق وطرق مكافحتها، من خلال التعرف على الأسباب الرئيسية لاندلاع الحرائق، وقابلية المواد للاشتعال، والاحتراق الذاتي، إلى جانب التعرف على أنواع الحرائق المختلفة وطرق التعامل معها وإطفائها وفق الأساليب الآمنة.

وأوضحت أن هذه البرامج تأتي في إطار حرص النقابة العامة للتمريض على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين أعضاء هيئة التمريض، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المحتملة داخل بيئة العمل، خاصة أن أطقم التمريض من أكثر الفئات تواجدًا داخل المنشآت الصحية وتعاملاً المباشر مع المرضى ومختلف بيئات العمل.

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