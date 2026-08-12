وزير العمل ونقيب التمريض يناقشان تدريب وتأهيل الكوادر وتوفير فرص للخريجين

ناقش الدكتور حسن رداد، وزير العمل، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض المصري، أوجه التعاون المشترك في مجال تدريب وتأهيل الكوادر التمريضية، ورفع مهارات خريجي التمريض بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب توفير فرص عمل مناسبة لهم، وذلك خلال لقاء عُقد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت نقيب التمريض إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون في تدريب وتأهيل خريجي كليات التمريض والمعاهد الفنية والمدارس الثانوية الفنية للتمريض نظام الخمس سنوات، والعمل على تطوير قدراتهم المهنية واللغوية، وإكسابهم المهارات المطلوبة وفقًا للمعايير المهنية، بما يعزز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل وقدرتهم على المنافسة.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أهمية التعاون والتنسيق بين نقابة التمريض ووزارة العمل، لتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر التمريضية المؤهلة، وربط برامج التدريب والتأهيل باحتياجات سوق العمل، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات والكفاءات المطلوبة.

كما ناقش الجانبان آليات توفير فرص عمل لخريجي التمريض، والاستفادة من الكوادر المؤهلة في المجالات التي تحتاج إليها سوق العمل، مع التأكيد على أهمية التوافق بين مؤهلات الخريجين ومتطلبات الوظائف المتاحة، بما يفتح أمامهم مجالات أوسع للعمل.

وشدد كلا من وزير العمل ونقيب التمريض على أهمية الحفاظ على جودة التعليم والتدريب والتأهيل، بالتوازي مع تطوير المهارات المهنية واللغوية للخريجين، بما يسهم في إعداد كوادر تمريضية قادرة على أداء مهامها بكفاءة، وتلبية احتياجات سوق العمل.

واتفق وزير العمل ونقيب التمريض على إعداد وصياغة بروتوكول تعاون مشترك، يتضمن مجالات التعاون وآليات التنفيذ، بما يدعم برامج تدريب وتأهيل خريجي التمريض، ويسهم في توفير فرص عمل مناسبة لهم وفق معايير مهنية ولغوية معتمدة.

يأتي اللقاء في إطار حرص نقابة التمريض على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية، ودعم خريجي التمريض وتطوير قدراتهم، بما يحقق الاستفادة من الكوادر التمريضية المؤهلة ويسهم في تلبية احتياجات سوق العمل.