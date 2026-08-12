توتنهام يُقدّم عرضاً مغرياً لضم بالوغون نجم موناكو

يحظى المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون لاعب نادي موناكو، باهتمام كبير من توتنهام الإنجليزي.

وأكّدت صحيفة L'Équipe الفرنسية، أن المفاوضات بين الفريقين بدأت بشأن صفقة انتقال تُقدّر قيمتها بـ 60 مليون يورو.

ويملك بالوجون يمتد حتى 2028، وتُقدّر قيمته التسويقية التقديرية وفقاً لمنصة "ترانسفر ماركت" بـ 50 مليون يورو.

وبادر توتنهام بتقديم عرضه في الساعات الأخيرة، ممهّداً الطريق لمفاوضات جديّة، لقطع الطريق أمام كل الأندية المهتمة باللاعب.

وأفاد ذات المصدر، أن العديد من الأندية أظهرت اهتمامها بالمهاجم صاحب 25 عاماً، مثل نيوكاسل الإنجليزي وبعض الأندية الإسبانية.

أرقام بالوجون

ولعب بالوجون المونديال الأخير بعد موسم ناجح مع موناكو، سجّل خلاله 19 هدفاً في 45 مباراة في جميع المسابقات.