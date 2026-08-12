لأول مرة في تاريخ قناة السويس.. قرار جمهوري بتعيين نائبين لرئيس مجلس إدارة الهيئة

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هيئة قناة السويس، صدر قرار جمهوري بتعيين نائبين لرئيس مجلس إدارة الهيئة، في خطوة تستهدف دعم منظومة القيادة والإدارة داخل الهيئة.

وتضمن القرار تعيين الفريق أشرف عطوة نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وذلك بعد صدور قرار تعيينه في يوليو الماضي.

كما صدر قرار جمهوري اليوم بتعيين الفريق أحمد خالد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وهو القائد الأسبق للقوات البحرية ومحافظ الإسكندرية السابق.

وفي السياق ذاته، صدر قرار جمهوري بمد خدمة الفريق أسامة ربيع رئيسًا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام، اعتبارًا من أغسطس الجاري.

ويأتي القرار في إطار دعم استقرار منظومة العمل داخل الهيئة، وتعزيز هيكلها القيادي بما يتناسب مع الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به قناة السويس باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.