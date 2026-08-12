محافظا الإسماعيلية والشرقية يقدمان واجب العزاء لأسر «شهداء لقمة العيش» بقرية الملاك



​توجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية لتقديم واجب العزاء لأسر وذوي ضحايا الحادث الأليم «شهداء لقمة العيش»، من أبناء قرية الملاك التابعة لمركز ومدينة أبو حماد، والذين وافتهم المنية إثر الحادث المأسوي الذي وقع بطريق «الدواويس» بمركز القصاصين.

​جاء ذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بكلا المحافظتين.

​وأعرب المحافظان عن خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي الضحايا في هذا المصاب الجلل،

داعيَيْن المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

​وأكد اللواء نبيل حسب الله على كامل دعم أجهزة الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأسر الضحايا، مشددًا على التنسيق المستمر لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة، وتذليل أي عقبات أمامهم، ومساندتهم لتقديم الدعم اللازم في هذه الظروف العصيبة.