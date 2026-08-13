الضمة والتنورة والرفيحي.. استعراضات تراثية متنوعة في شاطئ الفن بمطروح

تتواصل فعاليات برنامج حفلات "شاطئ الفن" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بمحافظة مطروح ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

وشهد مسرح النادي الاجتماعي في الليلة الحادية عشرة عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، بقيادة الفنان ماهر كمال، تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من فلكلور مدن القناة، منها: "الضمة"، "التنورة"، "الصيادين"، "بتغني لمين"، وغيرها وسط تفاعل كبير الجمهور.

كما قدمت فرقة الغردقة القومية للفنون الشعبية، بقيادة الفنان علاء عبد الرازق، عرضا فنيا شمل عدة فقرات استعراضية، منها "العصاية"، "التنورة"، و"الرفيحي"، بمصاحبة الأغاني التراثية التي نالت إعجاب الحضور.

وينفذ برنامج "شاطئ الفن" بمحافظة مطروح بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة مطروح، ويتضمن تقديم 59 عرضا فنيا مجانيا حتى 4 سبتمبر المقبل، في إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الفنون والإبداع وإتاحة الأنشطة الثقافية المجانية للجمهور خلال موسم الصيف.