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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو هيبة: الفيوم كنز بيئي وتستحق مكانة أكبر على خريطة السياحة

عمرو هيبة: الفيوم كنز بيئي وتاريخي وتستحق مكانة أكبر على خريطة السياحة البيئية
عمرو هيبة: الفيوم كنز بيئي وتاريخي وتستحق مكانة أكبر على خريطة السياحة البيئية
شيماء جمال

قال الدكتور عمرو هيبة، معاون وزير البيئة الأسبق وعضو الاتحاد العربي لحماية البيئة البرية والبحرية، إن محافظة الفيوم تمتلك مقومات طبيعية وبيئية وتاريخية فريدة تجعلها من المناطق الواعدة في مجال السياحة البيئية، مشيرًا إلى ما تضمه من محميات طبيعية ومواقع جيولوجية وحفريات نادرة، وفي مقدمتها وادي الحيتان ووادي الريان.
 


وأوضح عمرو هيبة، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن المحميات الطبيعية في مصر بدأت صفحة جديدة من تاريخ التعامل مع الطبيعة، مؤكدًا أن مصر تمتلك واحدة من أقدم منظومات المحميات الطبيعية على مستوى العالم، وأن هذه التجربة تحظى بدراسة واهتمام في العديد من المنصات والأكاديميات.

وأشار إلى أن الفيوم لم تحصل خلال فترات سابقة على نصيبها الكافي من الاهتمام ضمن خريطة السياحة البيئية، رغم إعلان وادي الحيتان محمية طبيعية عام 2005، موضحًا أن النظرة السياحية كانت تركز لفترات طويلة على مناطق أخرى، خاصة جنوب سيناء وسواحل البحر الأحمر.

وأضاف أن الفيوم تمثل منطقة نادرة وواعدة، كما أنها تعد صورة مصغرة لخريطة مصر بما تضمه من تنوع طبيعي وبيئي وجيولوجي، لافتًا إلى أن المحافظة تمتلك ثروات طبيعية يمكن أن تشكل أساسًا لتطوير السياحة البيئية بصورة أكبر.

وأوضح أن مساحة محافظة الفيوم تبلغ نحو 6 آلاف كيلومتر مربع، وتضم محميتين طبيعيتين رئيسيتين هما محمية قارون الطبيعية ومحمية وادي الريان.

وأشار إلى أن محمية قارون تبلغ مساحتها نحو 1300 كيلومتر مربع، بينما تصل مساحة محمية وادي الريان إلى نحو 1759 كيلومترًا مربعًا، بما يجعل إجمالي مساحة المحميتين أكثر من نصف مساحة المحافظة، في حين تتوزع بقية المساحة بين المناطق الريفية والأراضي الزراعية.

ولفت إلى أن هذا التنوع يجعل الفيوم منطقة غنية بالمكونات الطبيعية والبيئية، ويمنحها فرصًا كبيرة للاستفادة من مواردها في دعم السياحة البيئية والحفاظ على المناطق الطبيعية في الوقت نفسه.

وأكد عمرو هيبة أن تطوير السياحة البيئية في الفيوم يمكن أن يعزز مكانتها على خريطة السياحة، خاصة في ظل ما تمتلكه المحافظة من محميات طبيعية ومواقع جيولوجية وتنوع بيئي فريد، بالتوازي مع ضرورة الحفاظ على هذه الموارد وعدم الإضرار بها.
 

عمرو هيبة الفيوم خريطة السياحة البيئية السياحة السياحة البيئية محمية قارون وادي الريان

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