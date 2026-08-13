قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب
بعد السيطرة على الحريق.. مصدر أمني ينفي سقوط مصعد داخل مول أرابيلا بالتجمع
«الأنسولين حياة» هل يتوقف استيراده للأطفال؟ استغاثة للأهالي ورد حاسم من هيئة الدواء
بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا
بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو
هل تتحمل إثم جرائم ارتكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟ أمين الفتوى يجيب
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين في واقعة ضرب سيدة وطفلين بالمقطم
عبدالعاطي : نستهدف رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 2 وإصابة 15 آخرين في هجوم للحوثي على قوات حكومية في حضرموت

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفاد مصدر عسكري يمني بتنفيذ ميليشيا الحوثي هجوما بالمسيّرات على مواقع قوات حكومية بمنطقة العبر في حضرموت ، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين  و إصابة 15 أخرين.

وفي وقت لاحق ، تصدت الدفاعات الجوية التابعة للقوات الحكومية اليمنية، خلال الساعات الماضية، لطائرات مسيّرة يُعتقد أنها تابعة لجماعة الحوثيين، أثناء تحليقها في أجواء مدينة المخا بمحافظة تعز غربي البلاد، في أحدث تطور ضمن موجة التصعيد العسكري التي تشهدها المنطقة.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الدفاعات الجوية تعاملت مع مسيرات حوثية في سماء المخا والمناطق المحيطة بها، دون الإعلان عن حصيلة نهائية للخسائر أو الأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأكدت المصادر أن القوات الحكومية تواصل حالة التأهب تحسبًا لهجمات جديدة.

ويأتي التصدي للمسيرات بعد أيام من هجمات حوثية متكررة استهدفت مدينة المخا وميناءها، مستخدمة الصواريخ والطائرات المسيّرة، في تصعيد وصفته مصادر عسكرية بأنه واسع النطاق. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت في وقت سابق تمكن دفاعاتها من إسقاط عدد من المسيرات والصواريخ خلال الهجمات الأخيرة.

وشهدت المخا، الواقعة على الساحل الغربي لليمن قرب مضيق باب المندب، تصعيدًا ميدانيًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، بعدما تعرضت المدينة ومرافق حيوية فيها لهجمات متتالية. ووفق تقارير يمنية، شملت الهجمات محيط الميناء ومناطق سكنية ومنشآت مدنية، فيما سُمع دوي انفجارات متفرقة بالتزامن مع تحليق مسيرات في أجواء المدينة.


وأشارت تقارير عسكرية إلى أن الهجمات الأخيرة تضمنت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، فيما أكدت القوات الحكومية أنها تصدت لها، معلنة استعدادها لمواصلة مواجهة أي هجمات تستهدف المدينة أو المنشآت الحيوية فيها.

ويكتسب التصعيد في المخا أهمية خاصة بسبب موقع المدينة الاستراتيجي على الساحل الغربي لليمن وقربها من باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية. كما يمثل ميناء المخا منشأة حيوية بالنسبة لحركة النقل والإمدادات في المنطقة.

وتأتي التطورات الأخيرة في ظل تصاعد التوتر على جبهات عدة في اليمن، مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، بينما تتزامن الهجمات على المخا مع تحركات عسكرية وعمليات استهداف متبادلة في محافظات أخرى.

ولا تزال المعلومات بشأن حجم الأضرار التي خلفتها أحدث موجة من الهجمات محدودة، فيما لم يصدر حتى الآن إعلان مستقل يحدد بصورة نهائية عدد المسيرات التي جرى اعتراضها في الواقعة الأخيرة، ما يجعل الأرقام المتداولة بحاجة إلى مزيد من التحقق.

ويعكس تجدد استهداف المخا استمرار هشاشة الوضع الأمني على الساحل الغربي لليمن، وسط مخاوف من اتساع نطاق العمليات العسكرية وتأثيرها على أمن السكان والمنشآت المدنية وحركة الملاحة في محيط باب المندب.

اليمن ميليشيا الحوثي حضرموت القوات الحكومية اليمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

كوشنر

كوشنر يزور إسرائيل للضغط على نتنياهو بشأن “سلام غزة”

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التراجع

المغرب

المغرب يحتضن لأول مرة نصف نهائي «PFL أفريقيا» للفنون القتالية المختلطة

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد