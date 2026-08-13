غذاء ومواد إغاثة.. قوافل مساعدات مصرية جديدة تنطلق نحو غزة

تواصل مصر جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي خلّفت احتياجات متزايدة من الغذاء والدواء والمواد الإغاثية والوقود. وتأتي هذه الجهود عبر قوافل المساعدات التي ينسقها الهلال الأحمر المصري، والتي تحمل مختلف الاحتياجات الأساسية إلى القطاع، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية والإغاثية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية.

وتعكس قوافل «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» استمرار الدور المصري في تقديم الدعم الإنساني، إذ تجاوز إجمالي المساعدات التي جرى إدخالها إلى القطاع مليون طن، وفق بيانات حديثة للهلال الأحمر المصري، وسط مشاركة عشرات الآلاف من المتطوعين في جهود الإغاثة والتنسيق اللوجستي.

جهود مصرية

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إنه في صبيحة هذا اليوم، دفع الهلال الأحمر المصري بشاحنة جديدة من سلسلة قوافل «زاد العزة»، وهي السلسلة التي ينظمها ويدفع بها منذ أواخر يوليو 2025.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القافلة التي تحركت اليوم من الأراضي المصرية باتجاه جنوبي القطاع متنوعة فيما تحمله من مساعدات إنسانية وغذائية، وكذلك مستلزمات طبية ودقيق ومواد بترولية لازمة لتشغيل المرافق الحيوية، أو ما تبقى منها بالأحرى، والتي لا تزال تعمل داخل قطاع غزة، كالمستشفيات وغيرها.

وتابع: «هذا على صعيد المساعدات، التي لا زلنا نرصد بشأنها الجهود المصرية، وكذلك العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والقيود التي تضعها على آلية دخول المساعدات، وأغلب هذه العراقيل تتمثل في بطء آلية التدقيق والمراجعة من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي لشاحنات المساعدات التي تدفع بها مصر باتجاه معبر كرم أبو سالم».

استقبال المرضى والجرحى

بالنسبة للجرحى والمرضى، أوضح أن معبر رفح يعمل ولا يزال يعمل في كلا الاتجاهين، مع دخول دفعات جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين يخرجون من القطاع المحاصر لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأشار إلى أنه في هذه اللحظات، ربما تستقبل الأطقم الطبية المصرية دفعة جديدة من هؤلاء الجرحى والمرضى الذين يخرجون لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بعدما دمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي القطاع الصحي وأنهكته في قطاع غزة، ومنعت دخول الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية بالشكل الكافي إلى القطاع.