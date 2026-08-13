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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق : لا صحة لانسحاب الجيش من النقاط العسكرية بين طوزخورماتو وكركوك

الجيش العراقي
الجيش العراقي
محمود نوفل

أكد الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء يحيى رسول أنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن وجود انسحاب كبير للجيش العراقي من النقاط العسكرية بين طوزخورماتو وكركوك.

وشدد اللواء يحيى رسول في بيان له على أن ما جرى هو إعادة انتشار وتبديل ومناورة للقطعات العسكرية، إلى جانب تعزيز بعض المواقع بقطعات إضافية، ضمن الخطط والإجراءات العسكرية المعتمدة، ولا يتعلق بأي انسحاب من المواقع العسكرية.

 وفي سياق أخر ، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن القوات المسلحة الأمريكية تمضي في خطتها لاستكمال سحب جميع قواتها من العراق بحلول 30 سبتمبر المقبل، في خطوة ستنهي وجودا عسكريا أمريكيا بدأ مع الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وأعادت الصحيفة الأذهان إلى الاتفاق بين واشنطن وبغداد في عام 2024 على إنهاء العمليات الأصغر حجما التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية انسحبت العام الماضي من قواعد في معظم أنحاء العراق، لكنها أبقت على وجود لها في إقليم كردستان العراقي، حيث تعرضت القواعد لهجمات بصورة متكررة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير.

وأكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي - عقب اجتماعه الأربعاء مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر - أن 30 سبتمبر سيكون "الموعد المحدد والنهائي لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق واستكمال مغادرة قواته".

وأكد مسئول أمريكي أن الولايات المتحدة تتوقع استكمال انسحابها بحلول هذا الموعد، لكنه أحجم عن ذكر عدد القوات المتبقية أو وجهتها بعد الانسحاب.

وقال المسئول الأمريكي إن الولايات المتحدة والعراق وشركاء التحالف حققوا "نجاحا هائلا" في هزيمة تنظيم "داعش"، وإن القوات الأمنية العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة وقوات الأمن الأخرى في إقليم كردستان العراق، ستتولى قيادة جهود مكافحة الإرهاب في البلاد.

وأضاف مسئولان كرديان أن سحب القوات والمعدات العسكرية الأمريكية من أربيل بدأ قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وسلطت الصحيفة الضوء على تحديد رئيس الوزراء العراقي 30 سبتمبر موعدا نهائيا لتخلي الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في العراق عن أسلحتها، قائلا إنه لن يكون لديها مبرر لحمل السلاح بعد انسحاب القوات الأجنبية.

وكانت الولايات المتحدة قد وصل عدد قواتها في العراق إلى أكثر من 170 ألفا في ذروة عملياتها في العراق عام 2007، قبل أن تغادر آخر قواتها القتالية في ديسمبر 2011، ثم عادت في عام 2014 بعد صعود تنظيم "داعش" وسيطرته على مناطق واسعة في العراق وسوريا، بناء على دعوة من الحكومة العراقية.

وبعد انتهاء العمليات العسكرية للتحالف في عام 2021، أبقت الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق للتدريب وتنفيذ عمليات ضد التنظيم بالتعاون مع القوات العراقية.

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