قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب
بعد السيطرة على الحريق.. مصدر أمني ينفي سقوط مصعد داخل مول أرابيلا بالتجمع
«الأنسولين حياة» هل يتوقف استيراده للأطفال؟ استغاثة للأهالي ورد حاسم من هيئة الدواء
بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا
بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو
هل تتحمل إثم جرائم ارتكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟ أمين الفتوى يجيب
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين في واقعة ضرب سيدة وطفلين بالمقطم
عبدالعاطي : نستهدف رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"الفيوم" قِبلة لمشاهدة ظاهرة الشهب البرشاوية

مشاهدة زخات الشهب
مشاهدة زخات الشهب

توافد رواد السياحة البيئية والفلكية من المصريين والأجانب على محمية وادي الريان للاستمتاع بمشاهدة "زخات الشهب"

"زخات الشهب" إحدى أشهر الظواهر الفلكية تظهر فيها عدد كبير من الشهب وهي تعبر سماء الليل وكأنها تتساقط أو تتلألأ بغزارة


​شهدت محمية وادي الريان بالفيوم إقبالاً كبيراً من رواد ومحبي السياحة البيئية والفلكية من المصريين والأجانب، للاستمتاع بواحدة من أروع الظواهر الفلكية السنوية وهي ظاهرة زخات الشهب البرشاوية التي تتلألأ في سماء المحافظة خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس، حيث يبلغ معدل سقوط الشهب من 60 إلى 100 شهاب في الساعة.

​تأتي هذه الفعالية كتأكيد على المكانة المتميزة التي تحتلها محميات الفيوم، وخصوصاً محمية وادي الريان، كواحدة من أفضل المقاصد العالمية للسياحة البيئية والفلكية؛ لما تتميز به من سماء صافية، بعيدة عن التلوث الضوئي، مما يوفر بيئة مثالية لرصد وتسجيل الظواهر الفلكية النادرة بأدوات الرصد وبالعين المجردة.

​أكد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، حرص المحافظة على التنسيق مع الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، وجميع الجهات المعنية، لتوفير كافة التسهيلات اللازمة للزوار ومريدي السياحة الفلكية؛ لضمان توفير تجربة استثنائية وممتعة، وسط أجواء طبيعية فريدة أبهرت الحاضرين الذين وثقوا هذه اللحظات الساحرة لتساقط الشهب.

​وأضاف "غنيم" أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الطبيعية يعزز من وعي المجتمع بأهمية المحميات الطبيعية وضرورة صونها، فضلاً عن كونها فرصة ذهبية لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وإبراز المقومات الطبيعية والحضارية الفريدة التي تزخر بها محافظة الفيوم ويؤهلها لأن تحتل مكانة متميزة على خريطة السياحة المحلية والدولية.

الجدير بالذكر، أن ظاهرة زخات الشهب البرشاوية (Perseids) هي واحدة من أشهر الظواهر الفلكية السنوية التي يمكن رصدها بالعين المجردة في السماء، وهي عبارة عن عرض فلكي طبيعي يظهر فيه عدد كبير من الشهب وهي تعبر سماء الليل وكأنها تتساقط أو تتلألأ بغزارة من نقطة واحدة في السماء. وتنتج هذه الزخات عندما تقترب الأرض في مدارها السنوي من البقايا والغبار والحطام التي يخلفها مذنب "سويفت تاتل" (Swift-Tuttle) خلفه أثناء دورانه حول الشمس، فعندما تدخل هذه الحبيبات الغبارية الصغيرة، التي بحجم حبة الرمل أو الحصى الصغير، الغلاف الجوي للأرض بسرعة فائقة جداً تصل إلى نحو 60 كيلومتراً في الثانية، فإنها تحتك بالهواء وتنضغط أمامه، مما يؤدي إلى احتراقها وتوهجها بالكامل، لتظهر لنا على شكل خطوط لامعة سريعة "الشهب".

و​تكتسب الشهب البرشاوية اسمها علمياً من "كوكبة البرشاوس" أو "التوأمان" (Perseus)، وهي النقطة الوهمية في السماء التي يبدو أن الشهب تنطلق منها وتتشتت في الاتجاهات كافة عند رصدها. و​تحدث هذه الظاهرة سنوياً وتستمر لعدة أسابيع، إلا أن ذروتها الكبرى تسجل في الفترة من 12 إلى 14 أغسطس من كل عام، وتعتبر فرصة مثالية للمهتمين بالسياحة الفلكية؛ لأن معدلات التساقط فيها قد تصل في الأوقات المثالية والبعيدة عن التلوث الضوئي إلى العشرات من الشهب في الساعة الواحدة.

وادي الريان الفيوم زخات الشهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

دورة تدريبية

الصحة تنظم ورشة عمل لتدريب 50 مدرباً للدعم النفسي بمنشآت الرعاية الصحية الأولية في 21 محافظة

مستشفى الزهراء

غلق وتشميع مستشفى الزهراء الحديث بكفر الشيخ لمخالفتها معايير التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

تشميع مركز الزهراء

غلق وتشميع مستشفى الزهراء الحديث بكفر الشيخ لمخالفة معايير التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد