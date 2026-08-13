مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على انخفاض

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أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم الخميس، منخفضا 34.76 نقطة، أي ما يعادل 0.35%، ليبلغ مستوى 10020.84 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه تم خلال الجلسة تداول 238 مليونا و81 ألفا و594 سهما، بقيمة 740 مليونا و865 ألفا و670.710 ريال، عبر تنفيذ 23564 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسهم 26 شركة أخرى، بينما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و340 مليونا و435 ألفا و12.114 ريال، مقابل 604 مليارات و319 مليونا و555 ألفا و667.292 ريال في الجلسة السابقة.