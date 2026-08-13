جمال الزهيري: إمام عاشور غاضب بسبب عدم تعديل عقده مع الأهلي

قال جمال الزهيري الناقد الرياضي، إن البرازيلي خوان بيزيرا ملتزم بتعاقده مع نادي الزمالك، ولم ينته تعاقده مع النادي حتى الآن رغم غيابه عن معسكر القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: «شيكوبانزا تخلف عن التواجد في معسكر الزمالك بدون إذن، كما سبق من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، وهو ما سيجعل اللاعب في موضع دائرة الشكوك حول الرحيل عن الفريق».



وتحدث الزهيري عن موقف إمام عاشور مع الأهلي، قائلًا: «أطالب إمام عاشور بحسم موقفه، سواء بالرحيل عن الأهلي أم الاستمرار بعد تولى المغربي حسين عموتة قيادة الفريق، واللاعب غاضب بسبب عدم تعديل عقده ماليًا ».

واختتم الزهيري حديثه بالتعليق على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في الأندية، قائلًا: «السوشيال بقت لاعب رئيسي في قرارات مجالس إدارات الأندية في تحديد الصفقات ورحيل اللاعبين».