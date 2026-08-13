الحكومة اليابانية تحتج على زيارة الرئيس بوتين لجزيرة إيتوروفو المتنازع عليها

أعربت رئيسة الوزراء اليابانية سناي تاكايتشي عن احتجاجها الشديد على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزيرة إيتوروفو - المتنازع عليها - بين البلدين.. واستدعت طوكيو السفير الروسي لديها احتجاجا على هذه الزيارة.

وقالت تاكايتشي -في تصريحات للصحفيين بعد ظهر اليوم /الخميس/: "تعد المناطق الشمالية تاريخيا وقانونيا جزءا لا يتجزأ من أراضي بلادنا. وتتعارض هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الروسي إلى إيتوروفو مع موقف اليابان الثابت بشأن المناطق الشمالية".

وأضافت "تمر العلاقات اليابانية الروسية حاليا بوضع بالغ الصعوبة. ومع ذلك، فإن سياسة اليابان الرامية إلى حل قضية سيادة الأراضي الشمالية وإبرام معاهدة سلام لا تزال ثابتة".

وكانت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزيرة إيتوروفو، اليوم الخميس، قد أثارت احتجاجات في اليابان.

وتعد هذه الزيارة هي أول زيارة لبوتين إلى سلسلة الجزر التي تسيطر عليها روسيا وتطالب بها اليابان قبالة سواحل هوكايدو.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ أن الأراضي الشمالية، التي تضم إيتوروفو وكوناشيري وشيكوتان ومجموعة جزر هابوماي، قد استولى عليها الاتحاد السوفيتي بشكل غير قانوني بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية في 15 أغسطس 1945، في حين تقول روسيا -التي تسميها جزر الكوريل الجنوبية- أن الاستيلاء كان مشروعًا.