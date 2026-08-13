كاتب صحفي يكشف أبرز مصادر السعادة عند المصريين

قال محمد توفيق، الكاتب الصحفي، إن الإحصائيات وأغلب الدراسات العلمية تشير إلى أن الاطمئنان على الأسرة والترابط الأسري يأتيان في مقدمة أسباب السعادة لدى المصريين.

وأضاف خلال لقاء تليفزيونى عبر برنامج صباحك مصرى أن الدراسات التي تناولت أسباب سعادة المصريين أكدت في أكثر من دراسة أن الجانب الأسري والاجتماعي يأتي في المرتبة الأولى، ويشمل الاطمئنان على الأسرة والترابط بين أفرادها، إلى جانب التجمعات الاجتماعية مثل جلسات الأصدقاء.

وتابع: أن الاستقرار الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية ضمن مصادر سعادة المصريين، مشيرًا إلى أن الأمر لا يرتبط بامتلاك الكثير من الأموال، وإنما يكون بالستر.

وأشار إلى أن السعادة من الجانب الاقتصادي لدى المصريين ترتبط بالستر وقدرة الشخص على توفير احتياجاته الأساسية والتمتع بقدر من الاستقرار المادي، بعد الأسرة والأصدقاء والتفاصيل الاجتماعية التي تمثل جانبًا أساسيًا من شعور المصريين بالسعادة.