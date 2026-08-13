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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة في المسجد الأقصى

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت محافظة القدس قيام عدد من المستوطنون الإسرائيلين بتأدية طقوسا تلمودية في الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة في المسجد الأقصى.

ومن جانبها ، كشف وزارة الصحة بغزة عن حصيلة ضحايات العدوان الاسرائيلي على غزة حيث بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: شهيد جديد و7 إصابات.

وقالت الصحة في بيان لها :  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأضاف البيان : ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ  إجمالي عدد الشهداء: 1,260 و إجمالي عدد الإصابات: 4،154 وإجمالي حالات الانتشال: 808.

كما إرتفعت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023: إلى 73,389 شهيد 
و 174,266 مصاب.

محافظة القدس طقوس تلمودية قبة الصخرة المسجد الأقصى

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