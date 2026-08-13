أشرف زكي يتقدّم ببلاغ ضد مُروّجي شائعة وفاة الفنان توفيق عبدالحميد

تقدّم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد مروّجي شائعة وفاة الفنان توفيق عبد الحميد.

على جانب آخر، أقام محامٍ بالنقض ببلاغ لجهات التحقيق بصفته وكيلًا عن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اتهم فيه مالك ومستخدم حساب الانستجرام المسمى، "كولونيا برفيوم"؛ بالتشهير والإساءة بعدد من الفنانين، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة تضر بهم فضلًا عن الاعتداء على القيم الأسرية.

وجاء بالبلاغ الذى حمل رقم 1879751 عرائض النائب العام، أن الشاكي هو نقيب المهن التمثيلية، وقد فوجئ منذ عدة أيام بانتشار مقطع مرئي "فيديو" على الحساب سالف الذكر والموجود علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ويظهر فيه المشكو في حقه مهاجمًا الفنانين ويتهم الفنانين أعضاء نقابة المهن التمثيلية بعدد من العبارات والالفاظ البذيئة.

وأضاف البلاغ أن ما ارتكبه المشكو في حقه يشكل جرائم جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات، علاوة على عدة جرائم منصوص عليها بقانون تقنية المعلومات وقانون الاتصالات لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبناء على ذلك طالب سرعة التحقيق في تلك الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا وإحالة المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بالتهم التي سيسفر عنها التحقيق.