ربنا المنتقم.. توفيق عبد الحميد ينفي شائعة وفاته

نفى الفنان توفيق عبد الحميد شائعة وفاته، التى انتشرت صباح اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وكتب توفيق عبد الحميد، عبر حسابه الرسمى على موقع «فيسبوك»: «الحمد لله أنا بخير وربنا ينتقم من اللى عمل كل القلق ده على الصبح».

وتقدم الفنان توفيق عبدالحميد ببلاغ إلى جهات التحقيق ضد إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها خبرًا زائفًا عن وفاته.

كتب توفيق عبدالحميد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «أتقدم ببلاغ للسيد النائب العام والجهات المعنية ضد هذه الصفحة وضد صاحبها»، وذلك عقب انتشار المنشور الذي زعم وفاته وتداوله عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.