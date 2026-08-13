بنج كلي وقلب شمس والقصة الكاملة .. مسلسلات فى الطريق اليك

خلال الفترة القادمة تستعد عدد من المنصات لطرح اعمال درامية جديدة، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك المسلسلات:

بنج كلي:

تطرح منصة شاهد يوم 16 أغسطس الجاري أولى حلقات مسلسل «بنج كلي»، من بطولة سلمى أبو ضيف.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق داخل أروقة المستشفيات، حيث يسلط الضوء على الصراعات اليومية التي يواجهها الأطباء والمرضى، ويتناول العديد من القضايا الطبية، والأخطاء المهنية، والمواقف الإنسانية المؤثرة، إلى جانب القرارات المصيرية التي تجمع بين التوتر والإثارة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب دياب وسلمى أبو ضيف كل من: علا رشدي، وكمال أبو رية، ومحمد مهران، وسلوى محمد علي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان.

القصة الكاملة:

كما أعلنت منصة شاهد عن طرح الموسم الأول من مسلسل القصة الكاملة، يوم 28 من أغسطس الجاري.

مسلسل القصة الكاملة مكون عن 5 قصص منفصلة، وتعرض كل قصة في 3 حلقات فقط ، بفريق عمل مختلف، علي مستوى الكتابة والإخراج والتمثيل، والعمل مستوحي من بعض الجرائم الحقيقة التي هزت الرأي العام، وتناولها المخرج سامح سند في برنامجه القصة الكاملة.

القصص هي : “لعبة جهنم”، من بطولة محمد فراج، وإخراج إسلام خيري ، جريمة في الزمالك”، من بطولة صبا مبارك، وإخراج محمود عبد التواب، “لم يحكِه عم بني مزار”، ومن بطولة أحمد عبد الوهاب، “جنة إبليس”، من بطولة خالد نور النبوي، “الشياطين الثلاثة”من إخراج كوثر يونس.

قلب شمس:

تشارك في بطولته يسرا و محمد سامي في أولى تجاربه التمثيلية والعمل من تأليفه و إخراجه، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار ، سوسن بدر ،بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي.

مسلسل "قلب شمس" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الرومانسية، ومن المقرر عرضه علي منصة يانجو.