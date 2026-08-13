انطلاق الدوري السعودي ..مواعيد مباريات اليوم الخميس 13-8-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 13-8-2026 بداية الموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في السعودية اليوم بإنطلاق دوري روشن في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة.

فيما تواصل الفرق الأوروبية مشوارها في التصفيات المؤهلة للبطولات القارية الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي



الدوري السعودي

أبها ضد الحزم - الساعة 7:15 مساء - قناة Thmanyah

الدرعية ضد الأهلي - الساعة 9 مساء - قناة Thmanyah

الشباب ضد القادسية - الساعة 9 مساء - قناة Thmanyah

التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي

بشكتاش ضد هراديك كرالوف - الساعة 8 مساء

جورنيك زابرزي ضد فرينكفاروزي - الساعة 8 مساء

بافوس ضد سالزبورج - الساعة 8 مساء

إندرلخت ضد باوك سالونيكا - الساعة 9:30 مساء

رينجرز ضد ياجييلونيا بياليوستوك - الساعة 9:30 مساء

هارتس ضد بنفيكا - الساعة 9:45 مساء

التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي

كاراباج ضد دينامو كييف - الساعة 7 مساء

دينامو مينسك ضد سبورتينج براجا - الساعة 8 مساء

ميتيلاند ضد بوهيميانز - الساعة 8 مساء

إف سي نوردشيايلاند ضد فالور - الساعة 8 مساء