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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

5 تريليونات جنيه استثمارات في قطاع الكهرباء منذ 2014.. ماهر عزيز يكشف التفاصيل

الدكتور ماهر عزيز
الدكتور ماهر عزيز
شيماء جمال

قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، إن ما تم استثماره في قطاع الكهرباء في مصر منذ عام 2014 وحتى الآن بلغ نحو 5 تريليونات جنيه مصري، مشيرًا إلى ضخامة هذا الرقم وحجم الاستثمارات التي شهدها القطاع خلال 12 عامًا.

واضاف ماهر عزيز، خلال لقاء تليفزيونى عبر القناة الأولى أن التريليون يساوي ألف مليار جنيه، بما يعكس ضخامة حجم الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات ساهمت في تحقيق استمرارية الإمداد بالطاقة الكهربائية، موضحًا أن مصر لم تتعرض لانقطاعات حادة في الكهرباء إلا في البداية أثناء الأزمات الكبرى، بينما أصبحت الانقطاعات بعد ذلك محدودة وترجع إلى أسباب فنية.

وأكد أن استمرار الإمداد بالطاقة الكهربائية جاء نتيجة الاستثمارات التي تم ضخها في القطاع، لافتًا إلى أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة الطاقة المتجددة في مصر.

وأوضح أن التوطين يشمل صناعة مكونات الطاقة المتجددة، وكذلك صناعة البطاريات المستخدمة في تخزين الكهرباء، بهدف تحقيق استقرار واستمرار التغذية الكهربائية في الشبكة، مع الحاجة إلى تثبيت الجهد والتردد.

وأضاف أن استخدام البطاريات الكهربائية الضخمة يتيح تخزين الطاقة المنتجة من الشمس والرياح خلال أوقات توافرها، بحيث يمكن الاستفادة منها عند انتهاء سطوع الشمس أو انخفاض سرعات الرياح.

ماهر عزيز الكهرباء مجلس الطاقة العالمي الاستثمارات البطاريات الكهربائية الطاقة المنتجة

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