المهرجان القومي للمسرح يوسع خريطة عروضه في الدقهلية

أكد الدكتور عادل عبده، مدير المهرجان القومي للمسرح المصري، أن إقامة فعاليات الدورة الـ19 في مواقع متعددة بمحافظة الدقهلية ساهمت في توسيع قاعدة الجمهور المستفيد من أنشطة المهرجان، بدلًا من اقتصارها على جمهور قصر الثقافة.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: "السنة دي الدقهلية كلها استمتعت بالمسرح المصري وفعالياته"، مؤكدًا أن الهدف من التوسع هو أن تحصل المحافظة على حقها من الفعاليات المسرحية.

وأوضح أن إدارة المهرجان حرصت على اختيار أماكن مختلفة لاستضافة الأنشطة، سواء الأماكن السياحية أو المواقع المتخصصة في المسرح أو الأماكن التي تسمح بتقديم عروض مسرحية أمام الجمهور.

وأشار إلى أن هذه الرؤية امتدت إلى تقديم ثلاثة عروض مسرحية في المنصورة، إلى جانب عروض القراءة المسرحية التي شهدت حضورًا ضمن فعاليات الدورة، مؤكدًا أن المهرجان لم يتوقف عند الشكل التقليدي للفعاليات.

وأضاف: "أنا أتمنى اللي يجي بعدنا إن شاء الله الفترة الجاية أو لو إحنا كملنا إن المحافظة تاخد حقها، يعني مش مجرد إن إحنا بنعمل في قصر ثقافة وخلاص"، مشددًا على أهمية استمرار إقامة الأنشطة المسرحية في أماكن متعددة.