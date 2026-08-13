شركة ميرسك: الظروف مهيأة للعودة الكاملة إلى قناة السويس خلال 2026

قال فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرسك" للملاحة، إنه يعتقد أن الظروف الحالية مهيأة لاستئناف حركة الملاحة الكاملة عبر قناة السويس خلال عام 2026.

كليرك: قناة السويس قد تستعيد كامل حركتها العام المقبل

وأوضحت الشركة الدنماركية في بيان لها أن ظروف السلامة باتت مواتية لعودة حركة الملاحة بشكل كامل إلى قناة السويس، مشيرة إلى أن ذلك مشروط بعدم حدوث أي تطورات جديدة في اليمن قد تؤثر على أمن الممر الملاحي.

تقييم مشترك مع "هاباج لويد" للمرحلة المقبلة

وأضاف البيان أن "ميرسك" ستقوم بتقييم إمكانية بدء المرحلة التالية من العودة إلى قناة السويس بالتنسيق مع شريكتها شركة "هاباج لويد" الألمانية، في إطار مراجعة دورية لمسارات الأسطول.

أسباب ارتفاع أسعار الشحن

وفيما يتعلق بأسعار الشحن، أوضح كليرك أن الارتفاع الحالي يعود بشكل رئيسي إلى حالة الازدحام في الموانئ العالمية، وليس إلى التوترات في مضيق هرمز.

كانت شركات الشحن الكبرى حولت مسارات سفنها بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس خلال الأشهر الماضية بسبب الهجمات في المنطقة، ما أدى إلى إطالة زمن الرحلات وزيادة التكاليف.

عودة تدريجية.. سفن خدمة "AE19" تعود عبر قناة السويس

أعلنت شركتا "ميرسك" الدنماركية و"هاباج-لويد" الألمانية إجراء تعديل هيكلي على خدمة الشحن "AE19" ضمن تحالف "جيميني"، يقضي بعودة السفن للعبور عبر قناة السويس بدلاً من الإبحار حول رأس الرجاء الصالح، في خطوة جديدة ضمن العودة التدريجية للممر الملاحي المصري.التنفيذ فوري بعد تقييم الوضع الأمني.

وأكدت "ميرسك" في بيان صدر بتاريخ 10 أغسطس أن التعديل دخل حيز التنفيذ فوراً، مشيرة إلى أن القرار اتُخذ بالتنسيق مع "هاباغ-لويد" عقب تقييم شامل للأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر.

وتخدم خدمة "AE19" خطوط الربط بين آسيا والبحر المتوسط والسعودية وأوروبا.

مسار "برلين ميرسك" الجديد

وبموجب التغيير، سيصبح مسار السفينة "برلين ميرسك" على النحو التالي

شينجانج - تشينجداو - بوسان - نينجبو - شنغهاي - تانجونج بيليباس - جدة - قناة السويس - بورسعيد - طنجة، ثم العودة عبر بورسعيد وقناة السويس وجدة وسنغافورة وصولاً إلى شينجانج.

قناة السويس "الأسرع والأكثر كفاءة"

وقالت الشركة إن قناة السويس تمثل شرياناً ملاحياً حيوياً يربط الشرق بالغرب، وتعد عنصراً أساسياً في رفع كفاءة سلاسل الإمداد العالمية.

وأضافت أن الإبحار عبر قناة السويس والبحر الأحمر يُعد المسار الأسرع والأكثر استدامة وكفاءة لعمليات النقل بين آسيا وأوروبا، كما سيسهم تحويل خدمة "AE19" إلى هذا المسار في تقليص زمن العبور وتقديم خدمة أفضل للعملاء.

الخطوة الثانية بعد إعادة "AE15"

يُذكر أن هذه ليست العودة الأولى للمجموعتين، إذ سبق أن أعادت "ميرسك" و"هاباج-لويد" في يوليو الماضي تشغيل خدمة الحاويات "AE15" عبر قناة السويس بدلاً من رأس الرجاء الصالح، بعد تقييم مماثل للوضع الأمني في البحر الأحمر.