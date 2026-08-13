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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مرصد القطامية يرصد مذنبًا دوريًا بعد نشاط مفاجئ وزيادة ملحوظة في لمعانه

مرصد القطامية الفلكي
مرصد القطامية الفلكي
أ ش أ

أعلن فريق الرصد الفلكي بمرصد القطامية الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم /الخميس/، أنه تمكّن من رصد وتصوير المذنب الدوري 220P/McNaught خلال الساعات الأولى من يوم أمس، بعد تسجيل نشاط مفاجئ وزيادة ملحوظة في لمعانه خلال الفترة الأخيرة.

وضم فريق الرصد الدكتور علي تقي و الدكتور جمال الدين نجيب، وذلك في إطار مشروع اكتشاف ورصد الأجسام الفضائية القريبة من الأرض باستخدام تلسكوبات مرصد القطامية الفلكي، برئاسة الدكتور أحمد مجدي عبد العزيز، والممول من هيئة تمويل العلوم والابتكار (STDF).

واستمرت عملية الرصد لنحو ساعة و15 دقيقة، تمكن خلالها الفريق من الحصول على سلسلة متتابعة من الصور للمذنب، بما يتيح دراسة مظهره وتطور نشاطه خلال فترة الرصد.

واستخدم الفريق زمن تعريض بلغ نحو 3 دقائق لكل صورة، مع إجراء عمليات الرصد باستخدام مرشحات ضوئية مختلفة، بهدف الحصول على بيانات متعددة الأطوال الموجية يمكن الاستفادة منها في دراسة الخصائص الضوئية للمذنب ونشاطه، إلى جانب متابعة تطور الغلاف والذيل المذنبي.

وأظهرت الصور بوضوح النواة المركزية للمذنب والغلاف الغازي والغبار المحيط بها، بالإضافة إلى امتداد واضح لمادة المذنب في صورة ذيل خلف النواة، بما يعكس النشاط الملحوظ الذي شهده خلال هذه الفترة.

ويأتي هذا الرصد في توقيت فلكي مهم، بعدما شهد المذنب 220P/McNaught خلال عام 2026 تغيرات ملحوظة في مستوى نشاطه ولمعانه.

وينتمي المذنب إلى فئة المذنبات الدورية قصيرة الفترة المرتبطة بعائلة المشترى، وتبلغ فترة دورانه حول الشمس نحو 5.5 سنوات، فيما مر بأقرب نقطة له من الشمس في 14 يونيو 2026، على مسافة تقارب 1.56 وحدة فلكية.

وخلال الفترة الأخيرة، شهد المذنب اندفاعات مفاجئة في النشاط، تعرف باسم Outbursts، أدت إلى زيادة ملحوظة في لمعانه، ما جعله هدفًا مهمًا للمتابعة الفلكية خلال شهر أغسطس.

وأشارت التقارير الرصدية الحديثة إلى تسجيل ارتفاع جديد في نشاط المذنب خلال أوائل أغسطس، أعقبه ارتفاع في السطوع وظهور بنية واضحة للغلاف والذيل المذنبي.

وتكتسب متابعة المذنبات أهمية علمية كبيرة، باعتبارها من البقايا البدائية لمراحل تشكل النظام الشمسي، إذ تتيح دراستها فهم طبيعة المواد التي تكونت منها الأجرام الصغيرة خلال المراحل المبكرة من نشأة النظام الشمسي.

كما تساعد التغيرات المفاجئة في نشاط المذنبات الفلكيين على دراسة عمليات تسامي الجليد وانبعاث الغازات والغبار من نواة المذنب، إلى جانب فهم تطور الغلاف والذيل المذنبي مع تغير الظروف والمسافة من الشمس.

ويأتي رصد المذنب 220P/McNaught من مرصد القطامية ضمن جهود المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور باسم نبوي، لمتابعة الأجرام الصغيرة وأجسام النظام الشمسي، والاستفادة من الإمكانات الرصدية المتقدمة للتلسكوب الفلكي بقطر 1.88 متر في مرصد القطامية، للحصول على صور وبيانات علمية للأجرام ذات النشاط المتغير.

ويؤكد الرصد أهمية استمرار متابعة المذنب خلال الفترة المقبلة، لما يمكن أن تكشفه الصور المتتابعة من تطورات في شكل الغلاف والذيل والتغيرات في مستوى النشاط، إلى جانب الاستفادة من القياسات الضوئية والموضعية الناتجة عن عمليات الرصد في الدراسات الفلكية المتخصصة.

فريق الرصد الفلكي مرصد القطامية الفلكي رصد

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