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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستوطنون إسرائيليون يسرقون 100 رأس أغنام ويقتلعون 100 شجرة زيتون ببيت لحم

مستوطنون إسرائيليون- صورة أرشيفية
مستوطنون إسرائيليون- صورة أرشيفية
خاطر عبادة

هاجم مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الخميس، منزلاً ومزرعة في منطقة جبل القرن ببلدة المنيا شرقي بيت لحم، وسرقوا أكثر من 100 رأس من الأغنام ومركبة، واقتلعوا ما يزيد على 100 شجرة زيتون.

احتجاز العائلة وتخريب الممتلكات

وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا، أحمد كوازبة، لمراسلتنا بأن المستوطنين اقتحموا منزل عائلة الجبارين في تمام الساعة الثالثة فجراً، تزامناً مع احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي لأفراد العائلة المتواجدين في المنزل والمزرعة واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

وأضاف أن المستعمرين سرقوا نحو 100 رأس من الأغنام ومركبة، وحطموا مركبة أخرى، وخربوا محتويات المنزل وكسروا أثاثه.

كما دمروا منظومة الطاقة الشمسية التي تغذي المكان بالكهرباء، وقطعوا خط المياه الرئيسي، قبل أن ينسحبوا من الموقع.

اعتقال ثلاثة من أبناء العائلة وإصابة اثنين

وأشار كوازبة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة من أبناء العائلة، وهم: حسين عبد العزيز جبارين، ومحمد عبد العزيز جبارين، وسلطان جاسر عبد العزيز جبارين.

كما اعتدى المستعمرون بالضرب على أفراد من العائلة، ما أسفر عن إصابة اثنين.

ونُقل أحدهما إلى مستشفى الحسين في بيت جالا لتلقي العلاج، في حين اعتقلت قوات الاحتلال المصاب الثاني رغم خطورة حالته الصحية.

تصاعد الاعتداءات في المنيا وجبل القرن

تشهد منطقة جبل القرن وبلدة المنيا تصعيداً ملحوظاً في اعتداءات المستعمرين، التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم ومزارعهم، إلى جانب استهداف مصادر المياه والكهرباء.

هجمات المستوطنين الضفة الغربية فلسطين المنيا إسرائيل

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