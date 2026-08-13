صدمة لعشاق آبل: أجهزة Mac تسجل معدل إصابة بالبرمجيات الخبيثة أعلى من ويندوز

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة كاسبرسكي، المتخصصة في الأمن السيبراني، عن وجود فجوة كبيرة في ممارسات الأمن السيبراني وذلك بين مستخدمي أجهزة macOS وويندوز، مشيرةً إلى أن مستخدمي أجهزة Mac ثد أبلغوا عن تعرضهم لعدد أكبر من التهديدات السيبرانية خلال العام الماضي، في ظل السمعة التي يتمتع بها نظام آبل كخيار أكثر أمانًا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، والذي شمل 7,200 شخص من 18 دولة، أن مستخدمي أجهزة macOS قد أكدوا على تعرض أجهزتهم للعديد من البرمجيات الخبيثة مقارنو بمستخدمي ويندوز.

الحماية الأمنية

ووفقا للدراسة قد يتفوق مستخدمو ويندوز على مستخدمي macOS وذلك في تبني معظم إجراءات الحماية الأساسية وقد تظهر الفجوة بوضوح في التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني والعديد من الروابط المشبوهة لتتسع الفجوة عند استخدام برمجيات أمنية متخصصة، إذ يعتمد جزالي 42% من مستخدمي ويندوز على العديد من الحلول الأمنية لحماية أجهزتهم وأنشطتهم الرقمية، وذلك مقارنةً بـ35% من مستخدمي macOS.

لم تقتصر الفجوة على البرمجيات الخبيثة والتصيد، إذ في المقابل قد سجل مستخدمو macOS gمعدلات أعلى في عدد من أنواع الحوادث السيبرانية الأخرى خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق بسرقة البيانات الشخصية، فقد بلغت النسبة 12% لدى مستخدمي macOS، مقابل 7% لدى مستخدمي ويندوز.

كلمات المرور

تظهر الفجوة كذلك في ممارسات حماية الحسابات. فقد تفوق مستخدمو ويندوز في استخدام كلمة مرور فريدة لكل حساب، بنسبة قدرها 38% مقابل 35% لدى مستخدمي macOS.

ويستخدم 52% من مستخدمي ويندوز كلمات مرور معقدة، مقارنةً بـ45% من مستخدمي macOS، في حين يفعّل 51% من مستخدمي ويندوز المصادقة الثنائية أو المتعددة العوامل، مقابل 46% من مستخدمي macOS.