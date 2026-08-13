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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارات أوتوماتيك 2027 في السوق المصري

أرخص سيارات أوتوماتيك
أرخص سيارات أوتوماتيك
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شانجان ايدا، وجيلي امجراند، وشيفروليه أوبترا، وبروتون ساجا، وشيرى اريزو 5 .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

تستمد سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 735 ألف جنيه .

بروتون ساجا موديل 2027

تحصل سيارة بروتون ساجا موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بروتون ساجا موديل 2027

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 685 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2027

قوة سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 تصل إلي 98 حصان، وبها قوة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه أوبترا موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 790 ألف جنيه .

جيلي امجراند موديل 2026

عزم دوران سيارة جيلي امجراند موديل 2026 يصل إلي 152 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها قوة 1500 سي سي، وبها قوة 120 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي امجراند موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي امجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي امجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .

شانجان ايدا موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شانجان ايدا موديل 2026 يصل إلي 53 لتر، وبها عزم دوران 152 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 109 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شانجان ايدا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان ايدا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان ايدا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 925 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة جيلي امجراند شيفروليه أوبترا شيرى اريزو 5 موديل 2026 شيفروليه أوبترا موديل 2027 جيلي امجراند موديل 2026 شانجان ايدا موديل 2026 بروتون ساجا موديل 2027

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