بى واى دى دولفن 2027 تباع بهذه المواصفات

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بى واى دى دولفن موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بى واى دى دولفن موديل 2027، وتنتمي دولفن لفئة السيارات الهاتشباك .

أبعاد بى واى دى دولفن موديل 2027

بى واى دى دولفن موديل 2027

تأتى سيارة بى واى دى دولفن موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 3780 مم، وعرض 1715 مم، وارتفاع 1580 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2500 مم .

محرك بى واى دى دولفن موديل 2027

بى واى دى دولفن موديل 2027

تنتج سيارة بى واى دى دولفن موديل 2027 قوة 74 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 130 كم/ساعة، وبها عزم دوران 135 نيوتن/متر، وبطارية سعة 39 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 300 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 13 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بى واى دى دولفن موديل 2027

زودت سيارة بى واى دى دولفن موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية .

بى واى دى دولفن موديل 2027

ويوجد بـ بى واى دى دولفن موديل 2027 أيضا، إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

سعر بى واى دى دولفن موديل 2027

بى واى دى دولفن موديل 2027

تباع سيارة بى واى دى دولفن موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 949 ألف جنيه .