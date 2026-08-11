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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دونج فنج 008 موديل 2026 تباع بهذه المواصفات

دونج فنج 008 موديل 2026
دونج فنج 008 موديل 2026
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

دونج فنج 008 موديل 2026

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: دونج فنج 008 موديل 2026، وتنتمي فنج 008 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ دونج فنج 008 موديل 2026

زودت سيارة دونج فنج 008 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

دونج فنج 008 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة دونج فنج 008 موديل 2026 أيضا، نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

محرك دونج فنج 008 موديل 2026

دونج فنج 008 موديل 2026

تستمد سيارة دونج فنج 008 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 272 حصان، وتحتاج إلي 4.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 340 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات دونج فنج 008 موديل 2026

تمتلك سيارة دونج فنج 008 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما .

دونج فنج 008 موديل 2026

ويوجد بـ دونج فنج 008 موديل 2026 أيضا، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال للابواب تعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر دونج فنج 008 موديل 2026

دونج فنج 008 موديل 2026

تباع سيارة دونج فنج 008 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 950 ألف جنيه .

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