مش مجتهد.. نقيب الأطباء: مينفعش طالب جايب 50 % في الثانوية يبخش كلية طب في جامعة دولية خاصة

أكد أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، أنه لا يجب السماح بقبول طلاب في كليات طب في جامعات دولية خاصة حاصلين على مجموع 50 % في الثانوية العامة .

وقال أسامة عبد الحي في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”: الطالب اللي جايب مجموع 50 % ليس طالب مجتهد ومش متعود على المذاكرة ".

وتابع أسامة عبد الحي: "الطب عايز حد بتاع مذاكرة ويركز في العلم ويذاكر طول عمره عشان يطور من نفسه في مهنة الطب".

وتابع أسامة عبد الحي : "كلية الطب علم كبير والطبيب لازم يكون شاب مجتهد ومتعود على المذاكرة ولازم يكون هناك تكافؤ فرص بين الطلاب والطالب اللي جاب 50 % ودخل طب ده مؤهله الوحيد القدرة المالية لأهله".

