هل المشروبات الغازية الخالية من السكر تساعد على خسارة الوزن؟ طبيب يوضح

غالباً ما يُنظر إلى المشروبات الخالية من السكر على أنها بديل صحي للمشروبات الغازية العادية، ولكن هل هي دائماً الخيار الأفضل؟ إن اختيار المشروب المناسب لا يقل أهمية عن اختيار الوجبة المناسبة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نمط حياة صحي.

إذا كنتِ تلجأين إلى المشروبات الغازية الخالية من السكر لتقليل السعرات الحرارية وإنقاص الوزن، فتقول أخصائية التغذية لوفنيت باترا إن هذه الطريقة قد لا تكون الأمثل. في منشور حديث على إنستغرام، تشرح لماذا قد لا يُحقق استبدال المشروبات الغازية العادية ببدائلها الخالية من السكر أهداف إنقاص الوزن دائمًا. وتقترح أيضًا اختيار المشروبات التقليدية بدلًا من ذلك.

تقول باترا: "لا يحتوي على أي سعرات حرارية، لذا لن يؤثر على فقدان الدهون"، واصفةً ذلك بأنه خرافة شائعة. ووفقًا لها، فإن فقدان الوزن لا يتأثر فقط بكمية السعرات الحرارية المتناولة، بل أيضًا بصحة الهرمونات والجهاز الهضمي.

"إذا كنت تستبدل المشروبات الغازية العادية ببدائلها الخالية من السكر، ولكنك لا تزال تعاني من دهون البطن العنيدة أو الرغبة الشديدة في تناول السكريات في الساعة الرابعة مساءً، فأنت تغفل الصورة الأكبر. إن فقدان الوزن يعتمد على صحة الهرمونات والأمعاء، وليس فقط على حساب السعرات الحرارية الأساسية"، كما كتبت.

لماذا تنصح بعدم تناول المشروبات الخالية من السكر؟



تقول باترا إن المحليات الصناعية قد تخدع الدماغ وتجعله يتوقع وجود الجلوكوز. وعندما لا يصل الجلوكوز، قد تزداد الرغبة الشديدة في تناول السكريات، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام. كما تزعم أن المحليات الصناعية مثل الأسبارتام والسكرالوز قد تؤثر سلبًا على بكتيريا الأمعاء المفيدة، وهو ما قد يساهم، بحسب قولها، في "التهاب الأحشاء الذي يحبس الدهون" ويجعل التحكم في الوزن أكثر صعوبة.

ماذا تنصح به بدلاً من ذلك؟



بدلاً من المشروبات الغازية الدايت ومشروبات الطاقة، ينصح باترا باختيار المشروبات الهندية التقليدية المصنوعة من مكونات بسيطة. ويشجع باترا الأشخاص على استبدال المشروبات الغازية الكيميائية ومشروبات الطاقة بمشروبات محلية مصنوعة من مكونات طبيعية كجزء من نمط حياة متوازن. وتشمل البدائل ما يلي:

شراب ساتو البارد، الذي تقول إنه غني بالبروتين النباتي والألياف ويساعد على الشعور بالشبع.

تقول إن اللبن الرائب يوفر بروبيوتيك طبيعي يدعم صحة الأمعاء. وتوضح أن هذا المشروب التقليدي يعالج انتفاخ البطن والتورم فوراً.

تقول إن عصير الليمون بالنعناع مع ملح الصخور يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي واستعادة توازن الإلكتروليتات.

ماء جوز الهند الطازج، الذي توصي به كمصدر طبيعي للبوتاسيوم وبديل منعش للمشروبات السكرية.

المصدر: ndtv