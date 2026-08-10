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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دواء صرع بدلا من نزلة برد.. والدة الطفلة مكة: الغلطة مش في خط الطبيب واللي صرفلي الدواء أكيد مش صيدلي

الطفلة مكة
الطفلة مكة
هاني حسين

كشفت سامية الجمل والدة الطفلة مكة، تطورات الحالة الصحية للطفلة بعد صرف دواء صرع لها بدلا من دواء لعلاج نزلة برد بسبب خطأ في كتابة الروشتة العلاجية.


وقالت سامية الجمل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"   مكة أحسن لكننها مازالت تعاني من مضاعفات بسبب حصولها على دواء صرع بدلا من دواء علاج نزلة برد ".

وتابعت سامية الجمل:" إحنا كنا في كارثة ولطف ربنا ودعاء الناس لها هو اللي قوم مكة بالسلامة من تاني ".

وأكملت سامية الجمل :" اللي حصل مع بنتي مكة مش غلطة دكتور وخط الطبيب في الروشتة كان واضح  واللي صرف لي الدواء من الصيدلية أكيد مش صيدلي ".

وتابعت سامية الجمل :" الروشتة خاصة بطبيب أطفال ولكن الدواء المصروف لي خاص بمخ وأعصاب وأكيد اللي صرف لي الدواء مش صيدلي "، مضيفة:" اسم الدواء المقصود في الروشتة قريب من اسم الدواء الذي أخدته ابنتي ". 
 

مكة الطفلة مكة اخبار التوك شو مصر الدواء الصيدلية

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