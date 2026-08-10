قبل بدء تنسيق المرحلة الثانية.. اعرف المقاعد المتبقية في الكليات

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن كليات الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلية انخفض الحد الأدنى للقبول فيها عن مثيلتها العام الماضي .



وقال رفعت فياض في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:" العلمي علوم في المرحلة الثانية هناك مقاعد في كليات العلوم وكليات التجارة وكليات الحقوق وهناك مقاعد في كلية الإعلام جامعة السويس للعلمي علوم في المرحلة الثانية".

وتابع رفعت فياض :" القسم الأدبي لهم فرص ومقاعد في كليات التجارة والتربية والأداب والمعاهد في تنسيق المرحلة الثانية ".

وأكمل رفعت فياض :" هناك عدة أنواع من كليات الطب وهناك كليات طب في الجامعات الحكومية والجامعات الاهلية والفروع الجامعات الدولية في مصر".

وتابع رفعت فياض:" كليات الطب في الجامعات الحكومية حد القبول بها عالي أما في الجامعات الاهلية والخاصة قد يكون الحد الأدنى للتقدم بها موحد بقرار من مجلس الجامعات الخاصة ، أما فروع الجامعات الدولية لا ينطبق عليها حدود القبول في كليات الطب بالجامعات الحكومية والأهلية ".



