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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جي أي سي جي اس فور ماكس 2027 تباع بهذه المواصفات

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027
جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027، وتنتمي فور ماكس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

تأتى سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4685 مم، وعرض 1901 مم، وارتفاع 1690 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

محرك جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

تستمد سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 174 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 270 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

زودت سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

ويوجد بـ سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS .

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 بها، مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما .

سعر جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

تباع سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 336 ألف جنيه .

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