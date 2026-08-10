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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

متى يتم إعادة تشغيل البطاقات المتوقفة؟.. التموين توضح الموعد وخطوات التظلم

متى يتم إعادة تشغيل بطاقات التموين المتوقفة؟.. التموين توضح الموعد وخطوات التظلم
متى يتم إعادة تشغيل بطاقات التموين المتوقفة؟.. التموين توضح الموعد وخطوات التظلم
ولاء عادل

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد إعادة تشغيل بطاقات التموين المتوقفة، خاصة أصحاب البطاقات الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم أو توقفت بطاقاتهم ويستعدون لتقديم تظلمات لإعادة النظر في موقفهم.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار استقبال تظلمات المواطنين بشأن البطاقات التموينية المتوقفة، موضحة أن جميع الطلبات المقدمة تخضع للفحص والمراجعة وفقًا للضوابط المحددة لاستحقاق الدعم.

متى يتم إعادة تشغيل بطاقة التموين المتوقفة؟

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم بعد فحص التظلم، تتم إعادة تشغيل بطاقة التموين خلال الشهر التالي، وذلك بعد التأكد من انطباق قواعد الاستحقاق عليه.

وبذلك، لا تتم إعادة تشغيل البطاقة بشكل تلقائي بمجرد تقديم التظلم، وإنما بعد الانتهاء من مراجعة البيانات والتأكد من استحقاق صاحب البطاقة للدعم التمويني.

استمرار استقبال تظلمات بطاقات التموين

وتواصل وزارة التموين استقبال تظلمات أصحاب بطاقات التموين المتوقفة، في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين الذين يرون أن استبعادهم من منظومة الدعم لا يعكس موقفهم الحقيقي من حيث الاستحقاق.

وتخضع التظلمات المقدمة للفحص، وفي حال التأكد من أحقية المواطن في الحصول على الدعم وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة.

تحديث بيانات بطاقة التموين شرط لتقديم التظلم

وفي إطار تسهيل إجراءات تقديم التظلمات، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث بيانات أصحاب البطاقات التموينية من خلال مكاتب البريد.

وجاء ذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، بهدف تسهيل إجراءات تحديث البيانات للمواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.

500 مكتب بريد لتحديث بيانات أصحاب البطاقات

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات عبر 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة بهدف التيسير على المواطنين، خاصة أن تحديث البيانات يعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم بالنسبة للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم.

كيف يمكن تحديث بيانات بطاقة التموين؟

يمكن للمواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم الاستفادة من الخدمة المتاحة من خلال مكاتب البريد المخصصة لذلك، إلى جانب استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.

ويأتي توفير أكثر من قناة أمام المواطنين ضمن إجراءات وزارة التموين لتسهيل عملية تحديث البيانات واستقبال التظلمات وفحص الحالات المستبعدة من منظومة الدعم.

ماذا يحدث بعد تقديم تظلم بطاقة التموين؟

بعد استيفاء البيانات وتقديم التظلم، يتم فحص موقف صاحب البطاقة وفقًا للضوابط ومحددات الاستحقاق.

وتتمثل الخطوات الأساسية في:

  1. تحديث بيانات صاحب البطاقة وفق الإجراءات المطلوبة.
  2. استيفاء متطلبات تقديم التظلم بشأن الاستبعاد من منظومة الدعم.
  3. فحص التظلم والبيانات المقدمة من الجهات المختصة.
  4. التأكد من مدى استحقاق المواطن للدعم التمويني.
  5. في حالة ثبوت الاستحقاق، يتم إعادة تشغيل البطاقة في الشهر التالي.

هل تقديم التظلم يعني إعادة تشغيل البطاقة فورًا؟

لا، فتقديم التظلم لا يعني إعادة تشغيل بطاقة التموين بصورة فورية.

وتوضح وزارة التموين أن إعادة تشغيل البطاقة ترتبط بنتيجة فحص التظلم ومدى استحقاق المواطن للدعم وفقًا للضوابط المعمول بها.

وفي حالة ثبوت الاستحقاق، تتم إعادة تشغيل البطاقة خلال الشهر التالي وفق ما أعلنته الوزارة.

أهمية تحديث بيانات بطاقة التموين

يعد تحديث البيانات خطوة أساسية للمواطنين الذين يرغبون في التظلم من استبعادهم من منظومة الدعم، لذلك شددت الإجراءات الجديدة على توفير وسائل أكثر سهولة لإتمام هذه الخطوة.

وتستهدف إتاحة الخدمة عبر مكاتب البريد ومنصة مصر الرقمية تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وإتاحة أكثر من وسيلة أمام أصحاب البطاقات لاستكمال البيانات المطلوبة.

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