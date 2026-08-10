لماذا تضيء "لمبة التلاعب" في عداد الكهرباء أبو كارت ومتى يتم قطع التيار؟

ظهور "لمبة التلاعب" (Tamper) في عداد الكهرباء مسبوق الدفع لايعني تلقائياً توجيه إتهام بـ سرقة الكهرباء أو الغش، لكن الحقيقة التقنية والهندسية مختلفة تماماً! العداد مسبق الدفع يحتوي على منظومة حماية حساسة للغاية قد تتحفز لأسباب فنية بحتة لا دخل لك بها.

أوضحت هندسة كهرباء التحرير - بدر التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التفاصيل الكاملة والأسباب، وكيف تصبح هذه اللمبة دليلاً للبراءة أو سبباً في الغرامة

أولاً : التفرقة الحاسمة (هل تيار الشقة يعمل أم فصل؟)

عند إضاءة اللمبة، أنظر فوراً لحالة الكهرباء داخل شقتك لمعرفة أبعاد الموقف بدقة:

الحالة الأولى: اللمبة مضيئة والتيار شغال (أنت في أمان)

ماذا يعني هذا؟ لا توجد مشكلة عاجلة تهدد إستمرارية الخدمة؛ فالكهرباء تعمل بشكل طبيعي، ولا توجد غرامة على الإطلاق.

- السبب التقني: اللمبة هنا تعمل كإنذار مبكر لوجود تداخل فني بسيط (مثل رجوع تيار النيوترال من شقة أخرى أو إرتخاء بسيط في الروزتة).

- فالعداد يسجل الحدث في ذاكرته الإلكترونية ويعطيك مهلة للإستجابة. يمكنك التحرك لإتباع الخطوات القانونية والإدارية بهدوء ودون أي قلق من إنقطاع مفاجئ للخدمة أو فرض عقوبات ماليّة.

الحالة الثانية: اللمبة مضيئة والتيار فصل فوراً (هنا تكمن المشكلة)

العداد قام بتفعيل تدابير أمنية صارمة وأصدر أمراً فورياً للمفتاح الداخلي (Relay) بقطع التغذية تماماً عن الشقة، وتوجد غرامة مالية ورسوم لإعادة التشغيل.

- السبب التقني: المستشعرات قرأت حدثاً عالي الخطورة مثل إنفتاح كامل لغطاء العداد، أو تحرك زر الأمان، أو تفاوت ضخم وحاد في التيار يفسره العداد كإختراق مباشر أو محاولة تلاعب جسيمة.

- يتجمد العداد برمجياً، ولن تعود الكهرباء بالوسائل التقليدية ولا بوضع كارت الشحن الخاص بك. تصبح مُلزماً بسداد غرامة إعادة تفعيل وتصحيح وضع العداد بالشركة لرفع الحظر وجدولة إصلاحه.

ثانياً : الأسباب التقنية لإضاءة لمبة التلاعب (بدون شبهة سرقة)

- تداخل خط الأرضي (النيوترال): حدوث تداخل في سلك النيوترال مع الجيران، أو تشغيل موتور مياه مشترك يعتمد على خطوط أرضية متداخلة.

- الإهتزاز وإرتخاء التوصيلات: إهتزاز العداد بسبب أعمال ديكور أو تكسير في الحائط بجانبه، أو إرتخاء المسامير الثابتة بداخل الروزتة نتيجة حرارة الأحمال العالية.

- فتح الغطاء ونفاذ البطارية: فتح غطاء العداد (حتى لو لإصلاح قفلة داخلية) يضغط على زر أمان داخلي (Microswitch)، أو عند ضعف وإنتهاء عمر البطارية الداخلية للعداد.

- مجال مغناطيسي قوي بالقرب من العداد: وجود أجهزة تولد مجالات كهرومغناطيس