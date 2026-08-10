قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لماذا تضيء "لمبة التلاعب" في عداد الكهرباء أبو كارت ومتى يتم قطع التيار؟

إضاءة لمبة التلاعب
إضاءة لمبة التلاعب
وفاء نور الدين

  ظهور "لمبة التلاعب" (Tamper) في عداد الكهرباء مسبوق الدفع لايعني تلقائياً توجيه إتهام بـ سرقة الكهرباء أو الغش، لكن الحقيقة التقنية والهندسية مختلفة تماماً! العداد مسبق الدفع يحتوي على منظومة حماية حساسة للغاية قد تتحفز لأسباب فنية بحتة لا دخل لك بها.

أوضحت هندسة كهرباء التحرير - بدر التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التفاصيل الكاملة والأسباب، وكيف تصبح هذه اللمبة دليلاً للبراءة أو سبباً في الغرامة

 أولاً : التفرقة الحاسمة (هل تيار الشقة يعمل أم فصل؟)

 عند إضاءة اللمبة، أنظر فوراً لحالة الكهرباء داخل شقتك لمعرفة أبعاد الموقف بدقة:

 الحالة الأولى: اللمبة مضيئة والتيار شغال (أنت في أمان)

 ماذا يعني هذا؟ لا توجد مشكلة عاجلة تهدد إستمرارية الخدمة؛ فالكهرباء تعمل بشكل طبيعي، ولا توجد غرامة  على الإطلاق.

- السبب التقني: اللمبة هنا تعمل كإنذار مبكر لوجود تداخل فني بسيط (مثل رجوع تيار النيوترال من شقة أخرى أو إرتخاء بسيط في الروزتة).

- فالعداد يسجل الحدث في ذاكرته الإلكترونية ويعطيك مهلة للإستجابة. يمكنك التحرك لإتباع الخطوات القانونية والإدارية بهدوء ودون أي قلق من إنقطاع مفاجئ للخدمة أو فرض عقوبات ماليّة.

 الحالة الثانية: اللمبة مضيئة والتيار فصل فوراً (هنا تكمن المشكلة)

 العداد قام بتفعيل تدابير أمنية صارمة وأصدر أمراً فورياً للمفتاح الداخلي (Relay) بقطع التغذية تماماً عن الشقة، وتوجد غرامة مالية ورسوم لإعادة التشغيل.

- السبب التقني: المستشعرات قرأت حدثاً عالي الخطورة مثل إنفتاح كامل لغطاء العداد، أو تحرك زر الأمان، أو تفاوت ضخم وحاد في التيار يفسره العداد كإختراق مباشر أو محاولة تلاعب جسيمة.

- يتجمد العداد برمجياً، ولن تعود الكهرباء بالوسائل التقليدية ولا بوضع كارت الشحن الخاص بك. تصبح مُلزماً بسداد غرامة إعادة تفعيل وتصحيح وضع العداد بالشركة لرفع الحظر وجدولة إصلاحه.

 ثانياً : الأسباب التقنية لإضاءة لمبة التلاعب (بدون شبهة سرقة)

- تداخل خط الأرضي (النيوترال): حدوث تداخل في سلك النيوترال مع الجيران، أو تشغيل موتور مياه مشترك يعتمد على خطوط أرضية متداخلة.

- الإهتزاز وإرتخاء التوصيلات: إهتزاز العداد بسبب أعمال ديكور أو تكسير في الحائط بجانبه، أو إرتخاء المسامير الثابتة بداخل الروزتة نتيجة حرارة الأحمال العالية.

- فتح الغطاء ونفاذ البطارية: فتح غطاء العداد (حتى لو لإصلاح قفلة داخلية) يضغط على زر أمان داخلي (Microswitch)، أو عند ضعف وإنتهاء عمر البطارية الداخلية للعداد.

- مجال مغناطيسي قوي بالقرب من العداد: وجود أجهزة تولد مجالات كهرومغناطيس

عداد الكهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع لمبة التلاعب سرقة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

سعر الذهب

الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

اسعار السبائك الذهب

ارتفاع جديد.. سعر سبيكة 10 و20 جراما عيار 24

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر

بعد إتاحتها رسميًا.. تفاصيل نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر 2026

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد