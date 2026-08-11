الفرق بين زيكر 7X و ديبال اس 07 موديل 2026

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: زيكر 7X و ديبال اس 07 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد ديبال اس 07 موديل 2026

ديبال اس 07 موديل 2026

تأتى سيارة ديبال اس 07 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4750 مم، وعرض 1930 مم، وارتفاع 1625 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2900 مم .

محرك ديبال اس 07 موديل 2026

ديبال اس 07 موديل 2026

تستمد سيارة ديبال اس 07 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 235 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 32 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 992 كم بالاعتماد علي البطارية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ديبال اس 07 موديل 2026

ديبال اس 07 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ديبال اس 07 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ديبال اس 07 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 90 ألف جنيه .

أبعاد زيكر 7X موديل 2026

زيكر 7X موديل 2026

تتوافر سيارة زيكر 7X موديل 2026 في سوق السيارات المصري، بطول 4787 مم، وعرض 1930 مم، وارتفاع 1650 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2900 مم .

محرك زيكر 7X موديل 2026

زيكر 7X موديل 2026

تحصل سيارة زيكر 7X موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 75 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 440 نيوتن/متر، وبها قوة 416 حصان، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 480 كم بالشحنة الواحدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر زيكر 7X موديل 2026

زيكر 7X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة زيكر 7X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 99 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة زيكر 7X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة زيكر 7X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 799 ألف جنيه .