قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمراض نمط الحياة..استشاري: الحركة والفحوصات المنتظمة خط الدفاع الأول
أكرم توفيق ينضم إلى معسكر الأهلي في إسبانيا بعد العودة رسميا.. تفاصيل الصفقة وقيمة عقده
وكيل أفريقية النواب: إنشاء مصانع مصرية للدواء في دول حوض النيل قريبا
هل يجوز الاستعانة بأمانة محفوظة لدي لحين عودة صاحبها؟.. الإفتاء توضح
جيش الاحتلال يعلن تدمير موقعين استيطانيين غير قانونيين في بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
«العدل» تنشئ فرع توثيق جديدًا للبنك الأهلي للخدمات المتميزة بالتسعين
موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
«قتلة الأطفال، هتلر كان على حق»: إسرائيلي وأمريكي يتبادلان اللكمات في مطار مانيلا | فيديو
هوية مهندس صفقة أكرم توفيق للأهلي.. ومركز جديد في انتظار موفاسا
قرار جمهوري: انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية وبروتوكول تسوية المنازعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تجهز لمنافس شرس ..إليك أهم مواصفات هاتف Redmi Note 17 Pro Max

هواتف Redmi Note 17
هواتف Redmi Note 17
لمياء الياسين

أطلقت شركة شاومي سلسلة هواتف Redmi Note 17 عالميا  منتصف يوليو ورغم ذلك، تعمل الشركة أيضًا على تطوير نماذج عالمية بمواصفات تقنية مختلفة قليلاً.

ومن المتوقع وفقا للتسريبات أن يأتي الهاتف ببطاريات أصغر قليلاً من الطرازات السابقة وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع تمامًا وسيتم ترقية كاميرات السيلفي  بمستشعرات بدقة 16 ميجابكسل (بدلاً من 8 ميجابكسل) فيما ستتميز الكاميرا الأمامية المدمجة في الشاشة بدقة أعلى تبلغ 32 ميجابكسل، على الجانب الآخر من المتوقع أن تكون الكاميرات الخلفية مماثلة، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. 

مواصفات هاتف Redmi Note 17 Pro Max

مواصفات هاتف Redmi Note 17 Pro Max

وعن مواصفات الشاشة، من المتوقع أن يأتي هاتف نوت 17 الأساسي مزود بشاشة ضخمة قياس 7 بوصات، وبطارية أصغر سعةً تبلغ 8000 مللي أمبير أو 7700 مللي أمبير (في النسخة العالمية ).

كما يتوقع أن يبلغ قياس Max 163.4 × 78.3 × 8.6 ملم ويزن 230 جرامًا، مما يجعله أكثر سمكًا وأثقل قليلاً من Note 17 Pro الصيني (8.5 ملم، 226 جرامًا).

وعن مواصفات معالج هاتف Redmi Note 17 Pro Max بمعالج Snapdragon 6 من الجيل الخامس ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت، مع توقع وجود نسخة بذاكرة 12 جيجابايت. سيتوفر المعالج أيضًا بسعات تخزين 128/256/512 جيجابايت (UFS 2.1 لسعة 128 جيجابايت، وUFS 4.0 للنسخ الأخرى)، يعمل الهاتف بنظام Android 16.
أشار تقرير حديث إلى أن هاتف Redmi Note 17 Pro Max سيُطرح في الاتحاد الأوروبي بسعر يبدأ من 600 يورو (حوالي 65,000 روبية هندية). ويُقال إن النسخة الأساسية من الهاتف ستأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت. أما من حيث المواصفات، فمن المتوقع أن يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. كما يُشاع أن الهاتف سيعمل ببطارية سعتها 9210 مللي أمبير/ساعة. مع ذلك، لم تؤكد الشركة هذه المعلومات رسميًا بعد.

هواتف Redmi Note 17 الكاميرا الأمامية الكاميرات الخلفية هاتف نوت 17 الأساسي ذاكرة وصول عشوائي كاميرات السيلفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

منتخب مصر

منتخب مصر يكشف حقيقة طلب حسام حسن الاستغناء عن سعفان الصغير وعبد الواحد

الطقس

انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

زلزال

هزة أرضية بشرق القاهرة بسبب أعمال إنشائية.. البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

السيدة التي تقف وراء ترامب

أنا مجرد امرأة حامل.. من هي السيدة التي أثارت نظريات المؤامرة خلف ترامب؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026 بعد حسم موعد المناسبة

موعد إجازة المولد النبوي 2026 بعد حسم موعد المناسبة

فرج عامر

فرج عامر: ثلاثي الأهلي انتهى بهم المطاف في بيراميدز

عبدالله السعيد

بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية

ترشيحاتنا

حماس

حماس تعلن التزامها بخارطة الطريق مع ممثلي مجلس السلام

ارشيفي

تبادل مع كييف.. روسيا تنشر قائمة بـ 273 أوكرانيّاً للإفراج عنهم

السودان

الأمم المتحدة : العنف يلحق خسائر فادحة بالمدنيين في السودان ويجبرهم على النزوح

بالصور

استقرار الدولار وانخفاض الريال..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

كارمن سليمان تبهر متابعيها بـ لوك صيفي في أحدث ظهور

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد