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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تُسرّب مواصفات هاتف Galaxy S26 FE بارتفاع في السعر 50 يورو

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت تسريبات جديدة عن المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy S26 FE، بالإضافة إلى ارتفاع سعره في الأسواق الأوروبية، وذلك قبل إطلاقه المتوقع الشهر المقبل. 

وبحسب ما نشرته "WinFuture" ونقلته "9to5Google"، فإن الهاتف الجديد سيحمل مواصفات مشابهة إلى حد كبير للإصدار السابق، مع زيادة في السعر تبلغ 50 يورو.

مواصفات تقليدية مع تحديثات طفيفة

أوضح التقرير أن موقع "WinFuture" حصل على قائمة كاملة بمواصفات هاتف Galaxy S26 FE، والتي تبدو متطابقة تقريبًا مع قائمة العام الماضي. 

ووفقًا للتسريبات، فإن الهاتف سيأتي بمعالج Exynos 2500، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وخيارين للتخزين الداخلي هما 128 و256 جيجابايت.

كما سيشتمل على شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 2340×1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية (يفترض أنها بدقة 12 ميجابكسل ولكن لم يتم تأكيد ذلك)، وكاميرا مقربة (Telephoto) بدقة 8 ميجابكسل مع تكبير بصري 3x، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

 بطارية أكبر وتصميم متطور

ذكر المصدر أن الهاتف سيعمل بنظام Android 17 مع واجهة One UI 9 فور إخراجه من العلبة، ويحتوي على بطارية بسعة 4,900 ميللي أمبير في الساعة (يُزعم أنها من نوع السيليكون-كربون) تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط.

وأشار التقرير إلى أن الهاتف سيحافظ على نفس السماكة البالغة 7.4 ملم، لكن وزنه سيزداد قليلاً ليصبح 193 جرامًا، وعند مقارنة قائمتي المواصفات جنبًا إلى جنب، يبدو الجهاز الجديد كنسخة مطورة من Galaxy S25 FE مع تصميم محدث.

زيادة السعر في الأسواق الأوروبية

بحسب ما نقله التقرير عن موقع "Dealabs"، فإن الهاتف سيأتي بسعر أعلى، حيث من المتوقع أن يبدأ سعر Galaxy S26 FE في فرنسا من 799 يورو، بزيادة قدرها 50 يورو مقارنة بسعر Galaxy S25 FE عند إطلاقه. 

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة قد تكون محبطة للمستخدمين خاصة في ظل عدم وجود تغييرات جوهرية في المواصفات، على الرغم من توقعها في ظل ارتفاع أسعار مكونات الذاكرة (في إشارة إلى ما وصفته المصادر بـ "RAMageddon").

موعد الإطلاق المتوقع

فيما يتعلق بموعد الإصدار، قال التقرير إن سامسونج من المرجح أن تطلق هاتف Galaxy S26 FE في وقت ما خلال شهر سبتمبر القادم، وذلك بعد أن نشر موقع "Android Headlines" صورًا إضافية للجهاز.

سامسونج Galaxy S26 FE Galaxy

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