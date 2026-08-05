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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قفزة في جودة الصورة .. شراكة ضخمة بين سامسونج وأمازون لمشاهدة الفيديوهات

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أطلقت شركة "سامسونج للإلكترونيات" (Samsung Electronics) بالتعاون مع خدمة "برايم فيديو" (Prime Video) التابعة لشركة إيمازون، المعيار البرمجي والصيغة المتقدمة الجديدة "HDR10+ Advanced"، لتقديم تجربة تحسين بصرية متطورة لبث المحتوى عالي الجودة عبر الشاشات الذكية، وذلك وفقاً لما أورده موقع "برودباند تي في نيوز" (Broadband TV News) التقني في تقريره الصادر اليوم 4 أغسطس 2026.

تفاصيل إطلاق صيغة HDR10+ Advanced وميزاتها التقنية 

وبحسب ما أورده موقع "Broadband TV News" التقني، تهدف الصيغة المتقدمة الجديدة HDR10+ Advanced إلى معالجة الصورة بشكل ديناميكي من خلال ضبط مستويات الألوان والسطوع والتباين لكل إطار على حدة، مما يوفر تفاصيل أكثر دقة في المشاهد المظلمة والمضاءة على حد سواء.

وأوضح التقرير التقني أن الشراكة بين سامسونج وبرايم فيديو تتضمن دمج هذه التقنية ضمن البنية التحتية لمنصة البث، لتكون متاحة بشكل مباشر للمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة وشاشات تدعم هذه الصيغة دون الحاجة لمعدات إضافية.

دعم الأجهزة ونطاق التوافق التشغيلي 

وأفاد التقرير بأن تقنية HDR10+ Advanced ستكون مدعومة عبر أحدث أجهزة التلفزيون الذكية من سامسونج، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من أجهزة العرض والشاشات المنزلية المعتمدة لعام 2026.

وذكر التقرير أن برايم فيديو بدأت بالفعل في ترميز مكتبة واسعة من أفلامها ومسلسلاتها الأصلية بالصيغة الجديدة، لضمان عرض المحتوى بأعلى جودة ممكنة للمشتركين حول العالم.

الجدول الزمني للتطبيق والتوسع المستقبلي 

وأشار موقع Broadband TV News إلى أن البث بالصيغة المتقدمة أصبح متاحاً للمستخدمين ابتداءً من اليوم، مع خطط لتوسيع دعم التقنية ليشمل المزيد من المحتوى والأجهزة الشريكة خلال الفترة القادمة.

وتواصل الشركتان العمل على تحسين تقنيات العرض والبث الرقمي لتلبية التطور المستمر في صناعة الترفيه المنزلي ومواكبة الشاشات ذات الدقة العالية.

سامسونج Prime Video Samsung Prime

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